How I Met Your Father: Wird Neil Patrick Harris alias Barney Stinson dabei sein?

Die sehr erfolgreiche Serie „How I Met Your Mother“ wird in naher Zukunft eine Spin-off-Serie mit dem Namen „How I Met Your Father“ bekommen. Natürlich ist man da gespannt, wen man so von HIMYM wiedersehen wird. Immerhin fand die Serie vor acht Jahren ihr Ende. Nun hat sich auch Neil Patrick Harris zu einem möglichen Comeback geäußert. Ob wir ihn wiedersehen werden?

Es gibt nur wenige Serien, die so einen Hype hatten, so viele Erfolge feierten und dazu auch noch so authentisch rüberkamen. Aus diesem Grund hatte man sich auch eine neue Serie in diesem Universum überlegt. „How I Met Your Father“ ist in den USA schon gestartet und in Deutschland wird es auch so weit sein.

Darum geht es in „How I Met Your Father“

Der Aufbau der Serie wird natürlich viele Ähnlichkeiten zu HIMYM haben. Sophie Duff erzählt ihren Kindern, wie sie deren Vater kennengelernt hat. Dabei kann man natürlich wieder während der ganzen Serie rätseln, wer nun der Papa der Kids ist. An Spaß und Unterhaltung wird es vermutlich aber auch bei dieser Serie nicht fehlen. Viele Fans hoffen aktuell, dass sich doch noch ein alter Bekannter aus HIMYM in die neue Spin-off-Serie reinschmuggelt. Vor allem Neil Patrick Harris ist da ganz besonders gefragt. Nun äußerte er sich in einem Interview dazu.

Gibt es ein Comeback von „Barney Stinson“?

Für alle, die dachten, dass Neil Patrick Harris in seiner Rolle als „Barney Stinson“ zurückkommen könnte, müssen jetzt ganz stark sein. Ein Comeback ist nämlich definitiv ausgeschlossen. Das verriet der 48-Jährige nun in einem Interview mit TVLine. Es gibt nämlich ein Problem: Die Rolle des Barney Stinson, welcher einen Frauenaufreißer spielt, würde gar nicht in die Welt von „How I Met Your Father“ reinpassen. Die Serie ist nämlich deutlich woker. Die Rolle des „Barney Stinson“ müsste dafür schon einen heftigen Wandel hinnehmen, was vermutlich nie passieren wird. Schon gelesen? How I Met Your Mother: Das waren die besten Sprüche von Barney.