How I Met Your Father: Neue Details zur Spin-off-Serie!

Nachdem die Serie ,,How I Met Your Mother” zum vollen Erfolg wurde, gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten für alle Fans. Es soll nämlich eine Spin-off-Serie mit dem Namen ,,How I Met Your Father” geben. Nun wurden endlich neue Details bekannt gegeben!

Mit dieser neuen Serie will man direkt an den Erfolg von ,,HIMYM” anknüpfen und weitermachen. Genau deshalb ist das Konzept der Serie super ähnlich. Ob das aber auch gelingt, muss man natürlich abwarten. Ein paar vielversprechende Details gibt es aber jetzt schon – und die sorgen direkt für gute Laune.

Details zu ,,How I Met Your Father”

ganze sieben Jahre ist es her, als das Finale von ,,How I Met Your Mother” über unsere Bildschirme geflackert ist. Nun gibt es endlich Hoffnung auf eine Spin-off-Serie. Laut The Hollywood Reporter hat der Streamingdienst schon jetzt zehn Folgen für die erste Staffel von ,,How I Met Your Father” bestellt. Hillary Duff soll dabei die Hauptrolle ,,Sophie” übernehmen, welche ihrem Sohn erzählt, wie sie ihren Vater kennengelernt hat. Also alles beim Alten – nur dass diesmal im Vergleich zu ,,How I Met Your Mother” die Geschlechter vertauscht sind. Die Geschichte soll dabei im Jahr 2021 spielen.

Hängen die beiden Serien miteinander zusammen?

Ob die beiden Serien miteinander zu tun haben, kann man bisher nur vermuten. Dazu gibt es nämlich noch keine Infos. Vorstellbar wäre es aber schon – zumindest, dass Figuren aus ,,How I Met Your Mother" vorkommen. Immerhin würde es dieses vertraute und bekannte Gefühl der Serie in die neue übertragen. Zudem würden das sicher auch sehr viele Fans feiern und sich darüber freuen. Wann die Serie verfügbar sein wird, ist ebenso wenig bekannt. Es gibt Hinweise und Spekulationen, dass sie vielleicht sogar noch dieses Jahr kommen soll. Aber wie gesagt. Das ist nichts Offizielles. Etwas Geduld muss man also noch haben.