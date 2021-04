House of the Dragon: GoT-Serie hat mit Dreharbeiten begonnen!

Kannst du dich noch an das Finale von „Game of Thrones“ erinnern? Immerhin ist es schon wieder zwei Jahre her. Wenn du auch so viel Sehnsucht nach der Serie hast, dann wird dich diese News echt glücklich machen. Die Dreharbeiten zur Spin-off Serie ,,House of the Dragon“ haben nämlich begonnen.

Das Universum zu ,,Game of Thrones“ ist riesig. Genau deshalb soll es gleich mehrere Serien geben, die sich rund um ,,GoT“ drehen. Insgesamt sind es sieben Serien, die es noch geben soll. Die Produktion von einer dieser sieben hat jetzt endlich begonnen – und dazu wurden gleich mehrere Details veröffentlicht.

Darum geht es in ,,House of the Dragon“

Natürlich wird die Serie nicht das Gleiche sein, wie ,,GoT“. Dennoch hört sich die Story sehr vielversprechend an. Die Handlung spielt nämlich 300 Jahre vor der Originalserie. Dabei wird die Geschichte der Vorfahren von Daenery’s erzählt. Dabei geht es aber nicht nur um den Höhepunkt der Familie zeigen, die damals über Westeros herrschten. Auch der tragische Untergang des Reiches wird thematisiert. Nun haben endlich die Dreharbeiten begonnen. Wie HBO bestätigte, soll die erste Staffel der Serie dann schon nächstes Jahr verfügbar sein.

Neue Details zur Serie

Der offizielle Twitterkanal von ,,Game of Thrones“ hat nun ein paar Details für die Fans durchblicken lassen. Auf einem Bild sieht man die Schauspieler in einer Runde zusammensitzen. Die Überschrift des Bildes lautet ,,Feuer wird regieren“. Das sorgt jetzt bestimmt schon bei dem einen oder anderen Fan für Gänsehaut. Dabei wird Emma D’Arcy die Prinzessin ,,Rhaenyra Targaryen“, Steve Toussaint die ,,Seeschlange“, Paddy Considine den König ,,Viserys Targaryen“, Matt Smith den Prinz ,,Daemon Targaryen“, Olivia Cooke ,,Alicent Hightower“ und schließlich Rhys Ifans ,,Otto Hightower“ spielen. Eine richtig gute Besetzung, die schon jetzt für gute Laune und jede Menge Spannung sorgt. Schon gelesen? Game Of Thrones: Gleich sieben Serien geplant!