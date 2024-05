Hotel-Drama auf Mallorca: Deutscher Tourist (†23) vor Todessturz ausgeraubt!

Mit seinen Freunden hatte er Party am Ballermann auf Mallorca gemacht. Doch der Weg zum Hotel führte zu einem Todessturz. Ein deutscher Urlauber stürzte an der Playa de Palma von dem Gebäude und kam dabei ums Leben.

Ein deutscher Tourist wollte auf Mallorca angetrunken auf den Balkon seines Hotelzimmers klettern. Dabei ist er aus etwa zwölf Metern in die Tiefe gestürzt und gestorben. Ermittler rekonstruieren den Sturz – es handelte sich dabei um einen tragischen Unfall. Einige Details werfen jedoch Fragen auf.

Tourist wurde vor Todessturz offenbar ausgeraubt

Der Urlauber wollte Party mit Freunden am Ballermann machen. Betrunken kam er ins Hotel zurück – dort hatte er keine Schuhe und Hose an. Das haben Zeugen sowie das Hotelpersonal der Polizei gemeldet, wie die Bild-Zeitung berichtet. Nun sind dafür auch die Gründe bekannt: Die Polizei geht davon aus, dass der 23-Jährige zuvor ausgeraubt wurde. Dabei könnte er auch geschlagen worden sein. Die Diebe haben wohl auch die Zimmerkarte entwendet.

Da er keine Zimmerkarte mehr dabei hatte, versuchte er auf das Dach des Hotels zu kommen. Von dort aus wollte er in sein Zimmer klettern – dann ereignete sich jedoch der Todessturz aus 12 Metern Höhe. Rettungskräfte konnten dann nur noch den Tod des Urlaubers feststellen. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einer Fremdeinwirkung aus, sondern von einem tragischen Unfall. Offenbar rutschte der Mann ab und konnte sich nicht mehr halten.

Derzeit werden Überwachungskameras in der Umgebung ausgeweitet. Zudem werden Zeugen und das Hotelpersonal von der Polizei befragt. Laut der Zeitung Ultima hora sei der Tourist mit Freunden unterwegs gewesen – ob diese im gleichen Hotel waren oder woanders übernachten, ist unklar. Am Mittwoch soll es eine Obduktion geben. Auf Mallorca kommt es immer wieder zu tödlichen Balkonstürzen von Touristen. Ende April startete die Partysaison am Ballermann mit den Openings der großen Diskotheken Bierkönig und Megapark.