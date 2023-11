Horror-Unfall bei GZSZ: Jonas landet im Rollstuhl!

Felix van Deventer steht seit neun Jahren für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ vor der Kamera. Seine Rolle Jonas Seefeld hat in der Serie einen Horror-Unfall – mit bitteren Konsequenzen! Denn er erhält die Diagnose, dass er querschnittsgelähmt ist.

Als Felix van Deventer erfährt, dass seine Rolle Jonas Seefeld aufgrund einer Querschnittslähmung im Rollstuhl sitzen wird, war er zunächst geschockt. Für den Schauspieler ist das eine enorme Herausforderung, wie er jetzt in einem Interview verriet. Denn schließlich muss Jonas sein komplettes Leben als DJ komplett umkrempeln.

„Dieses Schicksal ist schon echt krass! Als ich das erste Mal von der neuen Story und den Drehbüchern gehört habe, musste ich sofort an meinen Unfall vor einigen Jahren denken. Nur hatte ich damals ganz großes Glück. Ich bin einige Meter in die Tiefe gestürzt und war auch kurz davor, gelähmt zu sein“, sagt Felix van Deventer gegenüber RTL. Hintergrund: Der Schauspieler hatte im Jahr 2019 einen schweren Unfall. Denn bei einem Balkon-Sturz erlitt er schwere Verletzungen an der Wirbelsäule.

Jonas Seefeld ist künftig auf den Rollstuhl angewiesen

Im realen Leben hat der Schauspieler nochmal Glück gehabt – bei GZSZ sieht das mit seiner Rolle Jonas ganz anders aus. „Wir erzählen nun ein schreckliches Schicksal, was das Leben eines jungen Mannes komplett verändern wird: Ein neuer und anderer Jonas wird sich zeigen und versuchen, einen neuen Weg zu gehen, ohne laufen zu können. Wird ihm das gelingen, ohne die Hoffnung zu verlieren? Wie wird sein Umfeld reagieren? Wer wird ihn unterstützen und wie weit kommt er mit der neuen Lebenssituation überhaupt klar? Das zeigen wir ab jetzt bei GZSZ und das finde ich sehr gut!“, so Felix van Deventer.

GZSZ setzt auf Inklusion und Diversität

Für die Macher ist es wichtig, dass Inklusion und Diversität in der Serie behandelt werden. „Felix hat sich schon lange eine große Geschichte für Jonas gewünscht und die hat er nun bekommen. Es ist eine große schauspielerische Herausforderung, die er sehr gut meistert“, erklärt GZSZ-Produzentin Dominique Moro bei RTL. Und weiter: „Uns ist es wichtig zu zeigen, dass ein Leben im Rollstuhl anders, aber nicht weniger lebenswert ist. Natürlich muss Jonas den Schock, nicht mehr laufen zu können, erst einmal überwinden. Doch dann wird er sein neues Leben annehmen und über sich hinauswachsen.“ Dieses Mal soll es keine Wunderheilung geben. Wie wird Jonas sein Leben im Rollstuhl meistern? Die GZSZ-Folgen mit dem Unfall und der Diagnose zeigt RTL ab dem 14. November um 19:40 Uhr.