Ob teures Essen, Champagner oder einen teuren Urlaub: Einige lieben einfach den Luxus und können davon nicht genug bekommen! Laut dem Horoskop lieben vor allem einige Sternzeichen den extravagenten Lebensstil.

Einige Leute gehen wahnsinnig gerne shoppen und lieben es, vor allem Geld auszugeben. Sie kaufen sich die neusten Klamotten von Luxusmarken und haben einen ziemlich teuren Geschmack oder einen höheren Lebensstandard. Billigmode würde ihnen definitiv nicht ins Haus kommen! Und das gilt auch für Reisen: Die Sternzeichen checken nur im 5 Sterne-Hotel ein!

Diese Sternzeichen lieben den Luxus

Löwe

Der Löwe gerne gerne mal shoppen – natürlich in einer Luxus-Mall. Er zückt öfter seine Kreditkarte und gibt ziemlich viel Geld aus. Er schaut sich aber auch gerne mal Schnäppchen um – allerdings in der oberen Liga. Denn es handelt sich dabei natürlich noch immer um Designerteile, welche ziemlich viel Geld kosten. Besonders die Löwe-Dame macht gerne auch anderen Geschenken, um ihren Liebsten eine Freude zu machen – dafür nimmt sie auch ein leeres Bankkonto in Kauf.

Waage

Wenn ein neues Teil in die Läden kommt, brauchen das Waage-Geborene sofort. Und das Sternzeichen liebt auch das Reisen – um an die besten Hotspots zu kommen, geben Waagen richtig viel Kohle aus. Die Kreditkarte muss dafür herhalten – und kann dann auch mal schnell leer sein. Das ist ihnen aber ziemlich egal – denn wenn die Waage was haben will, kauft sie das. Dabei spielt es keine Rolle, wie der Kontostand aussieht. Das Sternzeichen lebt nach dem Motto „Man lebt nur einmal“.

Stier

Der Stier hat einen gehobenen Lebensstil und das hat natürlich seinen Preis. Er liebt Weine oder auch ausgefallene Kunst – auch gutes Essen oder mal ein Champagner sind bei dem Sternzeichen keine Seltenheit. Und er geht auch gerne shoppen und macht anderen auch gerne mal Geschenke. Über Geld macht sich das Sternzeichen wenige Gedanken – er nutzt es einfach, um an seine Mittel zu kommen.

Steinbock

Der Steinbock ist im Gegensatz zu den anderen Sternzeichen etwas verantwortungsbewusster und kann mit Geld besser umgehen und geht auch nicht ganz so oft shoppen. Einen kleinen Haken hat das aber dann doch: Wenn er sich dann doch mal was zulegt, sind es meist teurer Produkte. In einen Secondhand-Laden würde der Stier-Geborene nicht unbedingt gehen.