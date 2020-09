Tiere zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht und wir verbringen mit unserem Liebling viel Zeit. Einige Menschen haben einen ganz besonderen Draht zu den Vierbeinern. Laut dem Horoskop sind einige Sternzeichen besonders tierlieb.

Ob eine streuende Katze, der Bürohund, ein Igel auf dem Laub oder der Hund des Gastgebers – es gibt Menschen, welche sich mit Tieren besonders gut verstehen oder auch beschäftigen. Beinahe alle Sternzeichen haben ein großes Herz für Tiere – es gibt aber tatsächlich drei Tierkreiszeichen, welche sich ein Leben ohne Tiere nicht vorstellen könnten.

Diese 3 Sternzeichen sind besonders tierlieb

Stier

Der Stier hat ein riesengroßes Herz – nicht nur für sein Umfeld, sondern auch für Tiere. Sie nehmen gerne die Verantwortung für einen Vierbeiner. Bei einem Tier in seinem Umfeld blüht das Sternzeichen richtig auf. Zu seinen Tieren baut der Stier ein inniges Verhältnis auf. Denn er weiß, dass er im Gegensatz zu Menschen nie von seiner Fellnase enttäuscht wird. Für das Sternzeichen ist sein Haustier einfach der beste Freund.

Widder

Der Widder ist kein Couch-Potato, macht gerne Sport und ist immer in Bewegung! Außerdem hält sich das Sternzeichen gerne an der frischen Luft auf. Deshalb ist ein Hund das perfekte Haustier für ihn, mit welchem er auch viel Zeit verbringt. Beide können spazieren oder sich Outfoor einfach austoben – so kommen das Herrchen und der Vierbeiner voll auf seine Kosten. Er hat eine extrem liebevolle Art und blüht bei Tieren voll auf.

Krebs

Der Krebs ist ebenfalls in der Natur sehr aktiv und liebt Tiere über alles! Wenn er eine Kuh am Wegesrand sieht, würde er diese sofort streicheln – das trifft auch auf alle anderen Tiere zu. Und auch um seine eigenen Lieblinge kümmert sich der Krebs sehr intensiv und verbringt mit seinem Vierbeiner sehr viel Zeit – sowohl Outdoor als auch abends auf der Couch. Nicht nur Hunde, sondern übrigens auch Katzen würden perfekt zu dem Sternzeichen passen.