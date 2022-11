Hollywood-Star Morgan Freeman eröffnet die WM in Katar

Es ist die umstrittendste WM aller Zeiten: Austragungsort ist der Wüstenstaat Katar. Das Land steht vor allem wegen der Menschenrechte in Kritik. Das Turnier wurde mit einer spektakulären Eröffnungsfeier eröffnet.

Keine andere Fußball-WM sorgte im Vorfeld für so viel Gesprächsstoff wie diese in Katar. Die Veranstalter hoffen nun: In den kommenden vier Wochen soll der Sport im Vordergrund stehen. Hollywood-Star Morgan Freeman sowie ein Mann ohne Beine waren ein zentraler Bestandteil der Eröffnungsfeier. Die beiden führen ein Gespräch über Menschenrechte.

Im Vorfeld wurde darüber debattiert, ob auch Shakira dabei ist. Zwar wurde ihr Hit „Waka Waka“ gespielt, welcher bei der Fußball-WM in Südafrika das offizielle Lied war – die Sängerin selbst war aber nicht bei der Eröffnungsfeier in Katar dabei. Es war die längste Eröffnungsfeier in der Geschichte der Fußball-WM – diese dauerte stolze 30 Minuten an.

Katar spielt gegen Ecudor

Im ersten Spiel trifft der Gastgeber auf Ecuador. „Ich bin jetzt seit 16 Jahren in Katar. Wenn mir jemand vor 16 Jahren gesagt hätte, dass ich morgen Katar im Eröffnungsspiel einer WM trainieren würde, hätte ich das nicht für möglich gehalten“, sagt Katar-Trainer Félix Sánchez. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft steht am 27. November 2022. Dann müssen die Jungs gegen Japan ran. Den kompletten Spielplan der Fußball-WM gibt es HIER.