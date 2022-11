Hoffnung für Fans: Gibt es bald neue Harry Potter-Filme?

Im Jahr 2001 erschien mit „Der Stein der Weisen“ der erste „Harry Potter“-Streifen. Danach folgten weitere Teile – die Buchverfilmungen von J.K. Rowling begeisterten Fans auf der ganzen Welt. Gibt es nun bald neue Filme der beliebten Reihe?

Elf Jahre ist es mittlerweile her, dass mit „Die Heiligtümer des Todes: Teil 2“ der letzte „Harry Potter“-Streifen in den Kinos lief. Mit drei weiteren Teilen von „Phantastische Tierwesen“ wollten die Macher an den Erfolg anknüpfen. Nun gibt es Gerüchte, welche die Fans rund um Hogwarts träumen lässt: Möglicherweise könnte es neue Teile der beliebten Filmreihe geben.

Warner-Bos macht Hoffnung für neue Harry Potter-Filme

„Wir hatten 13 Jahre keinen neuen Superman-Film. Wir haben 15 Jahre keinen Harry Potter gemacht. Dabei machten die DC-Filme und die Harry-Potter-Reihe einen großen Teil des Profits von Warner Bros. über die letzten 25 Jahre aus. Ich würde gerne herausfinden, ob wir mit J. K. Rowling etwas auf die Beine stellen können bezüglich weiterer Harry-Potter-Geschichten“, sagte „Warner Bros. Discovery“-Boss David Zaslav laut The Hollywood Reporter auf einer Pressekonferenz.

Und auch einige Stars der Reihe wären einem Comeback wohl nicht abgeneigt. Tom Felton, Darsteller von Draco Malfoy, verriet vor einigen Wochen in einem Interview auf die Frage, ob er nochmal in seine Rolle schlüpfen würde: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht in Betracht ziehen würde. Ich vermisse Draco Malfoy definitiv nicht, aber ich bin sehr liebevoll mit ihm verbunden.“ Ob also bald neue zauberhafte Filme folgen, bleibt abzuwarten. Schon gelesen? Harry Potter: Das wurde aus Fiesling Draco Malfoy