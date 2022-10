Hörgeräte für die junge Generation – auf was muss geachtet werden?

Immer öfter kommt es vor, dass junge Menschen unter einem Hörverlust leiden. Aber auch für Kinder und Jugendliche gibt es für jede Art von Hörverlust ein passendes Gerät. Diese sind dank neuesten Technologien sogar digital! Doch auf was muss bei einem Kauf besonders geachtet werden?

Hörgeräte für Kinder gibt es in einer Vielzahl von Größen, Formen und Designs. Doch welches Gerät für die betroffene Person am besten geeignet ist, hängt von der Art und dem Grad des Hörvermögens ab. Daher sollte vor dem Kauf immer auch die Meinung eines Kinderaudiologen eingeholt werden.

Was kostet ein Hörgerät?

Auch die Hörgeräte Kosten müssen bei der Auswahl und dem Kauf natürlich berücksichtigt werden. Der Preis hängt jedoch von ihrer Leistung und Ausstattung ab. In Deutschland unterstützen gesetzliche Krankenkassen die Anschaffung von Hörgeräten mit Zuschüssen, private Krankenkassen erstatten teilweise die Projektkosten. Es ist also möglich, moderne Hörgeräte für 0 Euro (zzgl. Rezeptgebühr) zu kaufen. Der Höchstbetrag für ein Hörgerät beträgt 2.800 Euro (pro Ohr). Je nach Leistungsspektrum sprechen wir von Geräten der Basisklasse, Mittel- und Premiumklasse.

Regelmäßige Check-Ups durch Fachkräfte

Ganz wichtig ist, dass regelmäßig von Fachkräften überprüft wird, ob Ihr Hörgerät noch richtig sitzt. Denn speziell bei jungen Menschen verändert sich das tatsächliche Hörniveau laufend und das Gerät soll immer passend eingestellt sein. Eventuell benötigst du auch die Hilfe eines Logopäden. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn du an einer schweren oder hochgradigen Hörminderung leidest.

Inwiefern kannst auch du von einem Hörgerät profitieren?

Es ist alles andere als ein Gerät, für das man sich schämen müsste! Ganz im Gegenteil, ein Hörgerät bietet zahlreiche Vorteile. Da die akustischen Eindrücke speziell für junge Kinder und Erwachsene eine der wichtigsten Reize sind, kann ein Hörgerät bei der Entwicklung des Sprechens und dem Lernen einer Fremdsprache durchaus sehr helfen. Es erleichtert das Verstehen, Sozialisieren und Kommunizieren und hilft ganz sicher dabei, sich mit anderen Menschen anzufreunden und neue Kontakte zu knüpfen. Außerdem haben sich die Hörgeräte in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert und sind bei weitem nicht mehr so, wie sie die Großeltern vor langer Zeit getragen haben. Fast alle sind jetzt winzig klein und auf den ersten Blick gar nicht erkennbar. Du kannst sogar die Farbe deines Geräts auswählen. Wenn es nicht hinter dem Ohr hervorstechen soll, wählst du am besten eine eher neutrale Farbe, passend zu deinem Haar. Oder du wählst eine leuchtende Farbe und setzt so ein Statement. Außerdem kann dein Hörgerät dank den zahlreichen neuen Features mindestens genauso cool wie eine Apple Watch sein. Auf vielen Geräten ist es bereits möglich, Musik zu streamen und kostenlos zu telefonieren. Wenn das deine Freunde erfahren, werden sie ganz sicher fasziniert von deinem neuen Gerät sein und es wird absolut keinen Grund geben, sich dafür zu schämen.

Wirf einen Blick auf das Zubehör!

Junge Menschen tendieren oft dazu, einen Großteil ihrer Freizeit an gut besuchten Orten zu verbringen, wie etwa in Restaurants, dem Fitnessstudio oder während den Sommermonaten im Freibad. Selbst mit der Hilfe von Hörgeräten kann es in diesen Momenten sehr schwierig sein, jedes Wort genau zu verstehen. Glücklicherweise gibt es hierfür eine Lösung. Mithilfe von praktischem Zubehör wird Ihnen das genaue Hören trotz lauten Hintergrundgeräuschen ermöglicht. Diese sind zum Beispiel ein Mikrofon, welches auf den Tisch gestellt wird und gleichzeitig die Stimme deines Gegenübers aufnimmt, damit du ihn so leichter verstehen kannst. Vergiss daher nicht, einen Blick auf das Zubehör zu werfen, denn das lohnt sich auf alle Fälle. Eines ist klar: Ihr Hörgerät wird ganz sicher einen positiven Einfluss auf alle möglichen Alltagssituationen haben und ist keineswegs ein Grund sich zu schämen! Schon gelesen? So lief die Beauty-OP: Arielle Rippegather hat sich die Ohren anlegen lassen!