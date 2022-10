Hodensack: Darum hängt ein Ei immer tiefer!

Verschiedene Faktoren wie Kälte, Wärme oder Erregung können die Hoden immer wieder verändern. Doch meist hängt ein Ei immer tiefer als das andere – das wird zumindest immer wieder im Netz behauptet. Doch stimmt das eigentlich wirklich und was steckt dahinter? KUKKSI klärt auf, was es damit auf sich hat.

Der Hodensack hat eine wichtige Funktion, denn er gehört zu den Keimdrüsen und produziert die Spermien. Dort wird auch das Testosteron gebildet. An der hinteren Fläche des Hodens befinden sich die Nebenhoden – dort werden die Spermien bis zum nächsten Samenerguss gebildet. Bei den meisten Jungs hängt ein Ei tiefer als das andere – bei rund 85 Prozent der Boys ist das der Fall. Huch! Es ist also kein seltenes Phänomen. Das hat auch einen praktischen Nutzen und ist für dich vorteilhaft – aber was steckt wirklich dahinter und warum ist das so?

Darum hängt ein Ei tiefer als das andere

Nicht beide Hodensäcke sehen komplett gleich aus und ein Ei kann etwas tiefer hängen als das andere. Die unterschiedliche Höhe hat aber einen Grund: Die Hoden können sich so besser nebeneinander viel besser verschieben. Würden beide Hoden genau gleich groß sein, würden sie den Boy beim Stehen oder Laufen behindern. Sie könnten außerdem gedrückt oder gequetscht werden – das wäre dann ziemlich ungeil.

Hodensack kann sich verändern

Besonders bei Wärme hängt der Hoden tiefer als sonst. Die Haltebänder dehnen sich dabei und auch die Haut weitet sich aus – Körperwärme kann so viel besser abgegeben werden, wodurch der Hoden gekühlt wird. Bei Kälte zieht sich der Hoden wieder zusammen. Seine Haut wird dabei dicker und ist gegen Wärme besser isoliert. „Hingen beide Hoden auf einer Höhe, würden sie den Mann beim Gehen behindern und ständig aneinandergedrückt oder -gepresst werden. Das wäre sehr schmerzhaft und auf Dauer ungesund", sagt Dr. Oliver Gralla, Facharzt für Urologie, gegenüber der Bild-Zeitung. Wenn jedoch Krampfadern auftreten und der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, sollte man dann doch mal einen Doc aufsuchen.