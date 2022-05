Der erste Hitzetag des Jahres ist überstanden. Am Mittwoch wurden in Deutschland bis zu 30 Grad erreicht. Doch der nächste Hitze-Schock steht schon bevor: Bald sind bis zu 34 Grad möglich!

Wie soll der Hochsommer werden, wenn schon im Mai mehr als 30 Grad erreicht werden? Von den Eisheiligen ist bisher keine Spur – stattdessen erleben wir laut einigen Prognosen schon in der kommenden Woche einen echten Hitze-Schock. Denn es könnte mit bis zu 34 Grad knackig heiß werden in Deutschland. Das wäre ein absoluter Rekord in dieser Jahreszeit.

„Nach dem gestrigen Tag ist der Mai nun schon 2,5 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Die Abweichung wird angesichts der Wärme der nächsten Tage weiter zunehmen. Auch die Trockenheit wird weiter ausgebaut. Außer einzelnen Schauern und Gewittern gibt es so gut wie keinen Landregen. Das ist wirklich eine sehr eingefahrene Wetterlage. Sollte sich nun die Omega-Wetterlage einnisten, wäre Rekordwärme die Folge. Bei einer Omega-Wetterlage strömt aus Südeuropa sehr warme Luft genau nach Mitteleuropa“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber wetter.net.

Bis 34 Grad in der nächsten Woche möglich

Nach der kurzen Hitzewelle sind die Temperaturen in Deutschland wieder deutlich zurückgegangen und haben sich bei um die 20 Grad eingependelt. Doch nun droht eine Omega-Wetterlage – das bedeutet: Die nächste Hitzewelle steht bevor und die hat es in sich. Diese sind bekannt dafür, dass sie sehr stabil sind. In der kommenden Woche steigen die Temperaturen immer weiter an – schon am Montag sind bis knapp 30 Grad möglich. Zum Mitte der kommenden Woche sind dann Werte von bis zu 33 Grad möglich, sogar Spitzenwerte bis 34 Grad sind nicht ausgeschlossen. Schon gelesen? Nach Hitzewelle: Heftige Unwetter drohen!