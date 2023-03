Hitze-Hammer: Bis 25 Grad! Kommt nach dem Schnee der erste Sommertag?

Mit bis zu 21 Grad könnte dieser Montag der bisher wärmste Tag des Jahres werden. Danach rutschen die Temperaturen wieder in den Keller. Doch schon am kommenden Wochenende wird es richtig warm – sogar der erste Sommertag in diesem Jahr wäre möglich!

Das Wetter spielt derzeit total verrückt. In den vergangenen Tagen war es ziemlich kalt – Schnee war sogar bis ins Flachland möglich. Nun gibt es einen Frühlings-Ausrutscher: Die Temperaturen am Montag können auf bis zu 21 Grad steigen. Danach wird es wieder deutlich kälter – aber kurz danach steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Am Wochenende kann es auf bis zu knackig warme 25 Grad hochgehen – das wäre damit dann der erste Sommertag des Jahres.

Bis 25 Grad am Wochenende möglich

„Montag könnte in Deutschland des bisher wärmste Tag des Jahres 2023 werden. Es sind 15 bis 20 Grad möglich, am Oberrhein auch 21 oder sogar 22 Grad. Dazu scheint ab und zu die Sonne, stellenweise sind aber auch einige Schauer unterwegs. Doch schon ab Dienstag sind wieder Regenwolken und kühlere Temperaturen angesagt. Das europäische Wettermodell allerdings will es bereits zum nächsten Freitag, Samstag und Sonntag wieder warm. Demnach könnte es dann sogar den ersten Sommertag des Jahres geben, das erste Mal wären regional bis zu 25 Grad möglich“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

„Die Achterbahn beim Märzwetter geht munter weiter. Bisher sind die Märztemperaturen voll im langjährigen Mittel. Der Monat ist weder zu warm, noch zu kalt. Die meisten von uns denken allerdings, dass dieser Monat zu kalt sei. […] Kalendarisch sind wir noch im Winter. Allerdings waren die März-Monate in den vergangenen Jahren oftmals sehr warm und trocken. Daher sind wir hier ziemlich verwöhnt und denken das sei die neue Normalität. Ist es aber nicht“, so der Wetter-Experte weiter.