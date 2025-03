Herzinfarkt: Bodybuilderin Jodi Vance (†20) stirbt nach Schwarzenegger-Event

Die US-Bodybuilderin Jodi Vance aus Texas ist letzte Woche unerwartet gestorben. Der aufstrebende Star in der Szene wurde nur 20 Jahre alt. Sie hatte einen Herzinfarkt erlitten.

Kurz vor ihrem Tod war Jodi Vance noch auf dem Sports Festival in Columbus im US-Bundesstaat Ohio, das nach Bodybuilding-Ikone Arnold Schwarzenegger benannt wurde. Laut People habe die Bodybuilderin einen Herzinfarkt erlitten.

Jodi Vance nahm in Ohio selbst nicht an Wettkämpfen teil, sondern unterstützte die Sportler. Hinter der Bühne hat sie sich plötzlich unwohl gefühlt. Zunächst wurde Jodi Vance in ein Krankenhaus gebracht. Später wurde sie für tot erklärt. Nun bestätigte auch ihre Familie bei Instagram die traurige Nachricht. „Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Jodi ist gestern Nachmittag verstorben“, heißt es in einem emotionalen Post.

„Ihr Herz hat aufgrund von Komplikationen durch schwere Dehydrierung aufgehört zu schlagen“

Die Angehörigen gehen auch näher auf die Todesumstände ein: „Ihr Herz hat aufgrund von Komplikationen durch schwere Dehydrierung aufgehört zu schlagen. Trotz aller Bemühungen des Krankenhauses war es nicht möglich, sie wiederzubeleben. Sie war innerlich und äußerlich ein wundervoller Mensch und wir werden sie jeden einzelnen Tag vermissen. Der Tod kam so plötzlich und unerwartet.“

Ihr Trainer, Justin Mihaly, gibt noch weitere Details preis. Demnach habe Jodi Vance „einen bedeutenden Fehler gemacht hat, der nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte“. Von gefährlichen Substanzen ist die Rede – eine Dehydrierung war die Folge. Diese soll schließlich zu einem Herzinfarkt und dann zum Tod geführt haben.

„Jodi hat zwei extrem gefährliche Substanzen verwendet, um ihren Körperbau zu verbessern“, heißt es. Der Trainer wusste davon nichts, wie er selbst bekannt gab. Die Familie hat noch eine Bitte an die Fans: „Bitte gebt der Familie Zeit, diesen Verlust in Ruhe zu verarbeiten. Wenn irgendjemand irgendetwas daraus mitnimmt, bitte stellt eure Gesundheit an erste Stelle“.