Herr der Ringe: Das macht Orlando Bloom alias Legolas heute

Vielleicht hast du „Herr der Ringe“ das letzte Mal vor Ewigkeiten gesehen. Aber kannst du dich noch an den Elb mit seinem Bogen erinnern, der Legolas hieß und mit Gimli immer einen guten Spruch auf den Lippen hatte? Der Darsteller war Orlando Bloom. Was macht er eigentlich heute?

Die drei Teile der „Herr der Ringe“-Reihe werden schon bald zwanzig Jahre alt. So lang ist das schon her. Bis heute ist die Trilogie noch super beliebt. Das liegt aber nicht nur an der guten Story, sondern auch an den Schauspielern, die damals mitgespielt haben. Unter ihnen war auch Orlando Bloom, welcher den Helden Legolas spielte. Doch was macht er eigentlich heute?

Die größten Rollen des Orlando Bloom

Der britische Schauspieler, welcher am 13. Januar 1977 im englischen Canterbury geboren wurde, war schon in sehr vielen Filmen zu sehen – und ist auch heute noch in Serien und Filmen vertreten. Darunter waren auch einige große Rollen, die er bisher besetzen konnte. Beispielsweise in „Black Hawk Down“. Dort spielte er den Soldaten Todd Blackburn. In „Fluch der Karibik“ übernahm er die Rolle des William Turner. In den beiden Filmreihen „Der Hobbit“ und eben auch in „Herr der Ringe“ übernahm er die Rolle des Waldelben Legolas.

Das macht er heute

Auch heute ist er noch an verschiedenen Sets aktiv. So spielte er erst letztes Jahr in „The Outpost – Überleben ist alles" mit und ist sogar noch in der seit 2019 gestarteten Serie „Carnival Row" in der Hauptrolle als Rycroft Philostrate zu sehen. Sicherlich werden auch noch einige Rollen mehr von ihm folgen. Immerhin gibt es für den 44-Jährigen kein Anzeichen für ein Karriereende. Privat könnte es für Orlando Bloom nicht besser laufen. 2019 verlobte er sich mit Katy Perry und im August des letzten Jahres wurden die beiden sogar Eltern einer Tochter.