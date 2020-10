Herbst: Das sind 5 Must Haves in deiner Wohnung

Der Herbst ist da und draußen fallen schon alle Blätter von den Bäumen. Doch nicht nur die Natur ist im Wandel – es gibt nämlich grandiose Dinge, die deine Wohnung in der kalten Jahreszeit noch viel gemütlicher machen. Stell dir vor, du kommst an einem verregneten Tag nach Hause und siehst deine Wohnung oder dein Zimmer neu erstrahlen. Wie schön das wäre? Probiere es doch einfach mal aus.

So wie wir unsere Kleidung der Jahreszeit anpassen, tun wir das auch mit unserer Wohnung. Und gerade im Winter gibt es da eine Menge Sachen, die du tun kannst, um es dir noch viel gemütlicher zu gestalten. So fühlst du dich in deinen vier Wänden garantiert noch viel wohler.

Das sind Must Haves für deine Wohnung

Duftkerzen

Duftkerzen geben uns ein tolles Wohlfühlgefühl und tragen zur guten Laune bei. Sie kann man auch das ganze Jahr über einsetzen. Doch gerade im Herbst sind sie Gold wert. Es gibt nämlich richtig schöne Herbstdüfte, die deine Wohnung kuschlig machen, wenn es schon früh dunkel wird.

Kuscheldecke

Gerade im Herbst und Winter muss man das einfach zu Hause haben. Ich meine, wie soll man sonst romantische Filme anschauen und dabei einen schönen heißen Tee trinken? Ohne Kuscheldecke wird das wohl nichts. Aber auch kuschlige Kissen sind nicht ganz unwichtig. Vor allem, wenn man mal im Wohnzimmer einschläft.

Die richtige Beleuchtung

Damit deine Wohnung richtig gemütlich wirkt, ist die richtige Beleuchtung super wichtig. Am besten sollte sie nicht zu hell sein. Noch besser wäre es natürlich, deine ganze Wohnung mit kleinen Lichtern oder Kerzen auszustatten. Natürlich ist es auch möglich, gedimmtes Licht zu verwenden. Auf diese Weise kommt der Herbst auch in unsere Wohnung und lässt sie richtig romantisch wirken.

Ganz viel Tee

Du kommst gerade von der Arbeit oder aus der Schule und musstest bei einem regnerischen Tag durch die halbe Stadt. Da ist es doch gleich viel schöner, wenn man zu Hause auf der Couch einen heißen Tee trinken kann. Oder auch am Abend mit deinem/r Liebsten. So wirst du dich richtig wohlfühlen und den Abend genießen können.

Teppiche

Wenn du dann noch Teppiche in deine Wohnung legst, dann ist deine Wohnung perfekt für den Herbst vorbereitet. So bekommst du bestimmt keine kalten Füße mehr und es ist auch viel angenehmer über den wuscheligen Teppich als über den kalten Boden zu laufen. Schon gelesen? Darum solltest du Salz in deiner Wohnung verteilen