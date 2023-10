Helikopter-Stellung: Diese Sex-Position ist nichts für schwache Nerven!

Besonders für Paare, die im Bett etwas Neues ausprobieren wollen oder auch bereit sind, ein Experiment einzugehen, sollten die Helikopter-Stellung testen. Wie wäre es mit der Helikopter-Stellung? Die Position ist beim Sex jedoch nichts für schwache Nerven.

Jedes Mal die gleiche Nummer beim Liebesspiel kann auf Dauer ganz schön langweilig werden und trifft besonders auf Langzeitpaare zu. Es gibt genügend Möglichkeiten, sein Liebesleben aufzupeppen – vor allem dann, wenn man auch mal einen Blick ins Kamasutra wirft. Dort gibt es die ein oder andere Stellung, welche dem Liebesleben einen neuen Schwung verleihen kann – dazu zählt auch die Helikopter-Position. Doch was hat es mit der Stellung eigentlich auf sich und wie funktioniert diese?

So funktioniert die Helikopter-Stellung

Wer keine Mühe streut, sollte die Helikopter-Stellung im Bett unbedingt ausprobieren. Gleich vorweg: Für Blümchensex-Liebhaber eignet sich diese Position eher weniger. Bei der Stellung liegt der Mann auf dem Rücken und die Frau setzt sich schließlich auf ihn – vergleichbar ist das mit der Reiterstellung. Doch dann wird es etwas kompliziert: Nachdem die Frau den Penis eingeführt hat, lehnt sie sich deutlich nach hinten. Ihre Beine stellt sie an, sodass diese ein „V“ ergeben. Von ihrem Partner wird sie dann im Kreis gedreht. Die Erektion des Mannes wird dabei zum Rotor und die Beine der Frau zu den Propellern des Helikopters – deshalb hat die Position auch ihren Namen zu verdanken.

Vorsicht vor Verletzungen

Bei der Stellung hat es der Mann etwas „einfacher“, während die Helikopter-Position für die Frau ein ziemlicher Kraftakt ist. Denn dabei ist einiges an Körperspannung und Muskelkraft erforderlich. Zudem sollte die Erektion des Mannes sehr hart sein. Denn sonst kann man sich bei der Position, wenn man nicht aufpasst, schnell einen Penisbruch zuziehen und das ist in keinem Sinn von beiden. Aus dem Grund sollte man sich bei der Stellung eher langsam herantasten und auch erst probieren, was der richtige Rhythmus ist. Auch, wenn man bei der Stellung etwas Übung braucht – aber sie kann sowohl ihr als auch ihm einen intensiven Orgasmus bescheren und bringt neuen Schwung in Liebesleben. Schon gelesen? Juwelendieb: So funktioniert die Sex-Stellung