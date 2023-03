Helene Fischer: Unfall-Drama! Tour muss verschoben werden

Helene Fischer erlitt bei Proben einen Unfall. Aufgrund ärztlichen Anratens muss die Sängerin eine Pause einlegen. Das bestätigte die Sängerin jetzt auch auf ihrer offiziellen Facebook-Seite.

Schock-Nachricht für die Fans von Helene Fischer! Bei den Proben gab es einen Sturz – die Schlagersängerin muss deshalb aus gesundheitlichen Gründen ihren Tourstart verschieben. Helene Fischer hat ein Statement verlauten lassen: „Ihr Lieben, seit Wochen proben wir für die bevorstehende Tour, wir sind hochmotiviert und gehen an unsere Limits, um für euch eine herausragende Show auf die Beine zu stellen. Mein Anspruch, euren Erwartungen gerecht zu werden, ist sehr hoch, denn ihr seid der Motor, der mich antreibt. Ihr ermöglicht es uns, unsere Leidenschaft auszuleben und dafür bin ich sehr dankbar. Alle geben ihr Bestes und ich freue mich mit jedem Tag, der produktiv zu Ende geht, immer mehr darauf, euch alle wieder zu sehen und euch voller Stolz unsere Show zu präsentieren“, schreibt Helene Fischer bei Facebook.

Helene Fischer zog sich eine Rippenfraktur zu

Und weiter: „Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe.

Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben und sind gerade dabei, alternative Termine für Bremen und Köln zu finden, um die Konzerte nachzuholen. Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt.“

„Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen. Wir holen das nach und dann feiern wir, was das Zeug hält, ok?! Nur das Beste für euch, Eure Helene“, heißt es in dem Statement. Die Premiere der Tour soll in Hamburg am 11. April stattfinden. Die Nachholtermine in Bremen sind vom 10. bis 12. Mai. Die Nachholtermine in Köln finden zwischen dem 25. August und 2. September statt.