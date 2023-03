Heidi Klum: Wurden ihre Hunde umgebracht?

Erst starb Familienhund Capper, dann auch noch Bills Bulldogge Stitch – für Heidi Klum sowie Tom und Bill Kaulitz ein riesiger Schock! Und nun der nächste Schicksalsschlag: Familienhund Anton ist ebenfalls verstorben.

Alle Hunde von Heidi und Tom und Bill Kaulitz sind innerhalb von wenigen Wochen verstorben. In dem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erzählt Tom Kaulitz: „Wir können es gar nicht begreifen, dass wir unsere Hunde – und zwar das komplette Rudel –, unsere allerliebsten süßen kleinen Babys, innerhalb von zwei Wochen alle verloren haben. Bei Anton und Stitch war es wahnsinnig überraschend, weil die beiden ja nicht mal vier Jahre alt waren.“

„Stitch war ein kerngesunder Hund. Alle Werte waren immer in Ordnung, er war ein wahnsinnig glücklicher Hund“, sagt Bill über seine Bulldogge. Und weiter: „Ich habe niemals nur den Gedanken daran verschwendet, dass er irgendwas haben könnte. Er war nie krank, musste nie zum Arzt. Und dann, an einem Sonntag ist er plötzlich kollabiert und umgefallen. Ich war im Schock.“

Autopsie soll Klarheit bringen

Stich befindet sich derzeit in der Autopsie. Denn es soll untersucht werden, ob die Tode der Hunde zusammenhängen. „Aber natürlich hat man noch ganz viele Fragen, die man noch klären muss. Es sitzt ganz tief. Stitch ist auch bei einer Autopsie, wo man hoffentlich auch noch mal ein paar Sachen erfährt. Weil natürlich auch wir traurigerweise darüber nachdenken mussten, ob es vielleicht so ist, dass das alles zusammenhängt“, sagt Bill Kaulitz. „Ein Freund von mir hat gesagt, dass es so traurig ist, dass ihr darüber nachdenken müsst, dass es jemanden gibt, der euch so schaden will, dass er eure Tiere umbringt. Ist da vielleicht ein Irrer draußen? Diesen Sachen gehen wir auf den Grund“, so der „Tokio Hotel“-Star weiter.