Heidi Klum & Tom Kaulitz: Intime Bett-Beichte!

Seit Jahren leidet Tom Kaulitz unter Einschlafproblemen. Besonders die Reisen zwischen Deutschland und den USA sind besonders anstrengend. In einem Podcast plaudert er nun ganz offen über seine Probleme und hat nebenbei auch noch ein Bett-Geheimnis mit Heidi Klum gelüftet.

Seit vielen Jahren ist Tom Kaulitz mit seiner Band „Tokio Hotel“ auf Tour. Zwar mache ihm das total viel Spaß, aber hat leider auch negative Auswirkungen – besonders auf Einschlafprobleme. Denn immer wieder muss er zwischen Deutschland und Los Angeles pendeln – einen regelmäßigen Schlafrhythmus hat er demnach nicht. In dem Podcast „Nur verheiratet“ mit den Komikern Hazel Brugger und Thomas Spitzer hat der Musiker ganz offen über seine Einschlafprobleme gesprochen.

„Ich wache in der Nacht mindestens 15 bis 20 Mal auf“, verriet der Ehemann von Heidi Klum. Dann hat sich auch sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz zu Wort gemeldet: „Als wir jünger waren, konnten wir überall schlafen. Heute geht das irgendwie nicht mehr.“ Der Jetlag scheint also an den Nerven der beiden Jungs zu zerren. Eine richtige Lösung für die Einschlafprobleme haben die Jungs noch nicht gefunden. Zumindest bei Tom Kaulitz scheint seine Liebste nachzuhelfen und verriet ein intimes Bett-Geheimnis.

Heidi Klum liegt auf Tom Kaulitz

Als der Vorschlag kam, mit Bill in einem Bett zu schlafen, hat Tom dankend abgelehnt. „Ich habe Bill schon ausgetauscht. Bei mir liegt Heidi jeden Abend auf mir drauf“, so Tom Kaulitz. Ob das wirklich gegen Einschlafprobleme hilft, hat der „Tokio Hotel“-Star jedoch nicht verraten. Auch, wenn die Reisen oft anstrengend sind, scheint das Trio viel Spaß daran zu haben. In ihrem eigenen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ hab en Tom und Bill verraten, dass sie auf dem Flug nach dem GNTM-Finale den gesamten Wodka-Vorrat getrunken haben. Schon gelesen? Tom Kaulitz: Darum bekam er Flugverbote!