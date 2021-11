Heidi Klum: So feiert die Weihnachten!

Nur noch vier Wochen, dann ist endlich schon wieder Weihnachten. Natürlich steigt da schon bei dem ein oder anderen die Vorfreude – und auch Promis bleiben davon nicht verschont. Das Model Heidi Klum lebt zwar mittlerweile in den USA. Doch die deutschen Weihnachtstraditionen stecken immer noch tief in ihr drin.

Wer hätte das gedacht? Heidi Klum lebt zwar mit ihrem Tom Kaulitz in der US-amerikanischen Metropole Los Angeles. Doch deutsche Traditionen in der Weihnachtszeit sind ihr immer noch besonders wichtig. In einem Interview hat sie nun interessante Details aus ihrem Privat- und Arbeitsleben erzählt.

Zur Weihnachtszeit wird nicht gearbeitet

Heidi Klum steckt wirklich sehr viel Energie und Zeit in „Germany’s next Topmodel“. Immerhin produziert sie die Sendung selbst. Mittlerweile gibt es sogar schon 17 Staffeln. Doch selbst die geliebte Sendung muss zur Weihnachtszeit ruhen. Das hat nämlich den Grund, dass jeder Mitarbeiter am Set zu seiner Familie kann und sich auch jeder ausreichend auf den neuen Drehort vorbereiten kann, verrät die Wahlamerikanerin gegenüber spot on news.

Frühe festliche Stimmung bei den Klums

Wann beginnt eigentlich bei der 48-Jährigen die Weihnachtszeit? Auch dazu hat sie gegenüber der Nachrichtenagentur ein paar interessante Details verraten. „Ende November, wenn wir wieder nach Hause kommen, wird mein jüngster Sohn 15, da machen wir eine große Geburtstagsfeier für ihn“, erzählte sie. Wenn der Geburtstag vorbei ist, ist die gute Stimmung keineswegs aus der Luft. Denn dann beginnt für das Model, ihren Ehemann Tom Kaulitz und ihren vier Kindern Lou, Johan, Henry und Leni die Weihnachtszeit. Normalerweise wird in den USA Weihnachten erst am 25. Dezember gefeiert. Doch die deutsche Tradition, am 24, Dezember zu feiern, hat sie noch stets behalten. Bescherung ist dann auch schon früh am Morgen. Schon gelesen? In diesen Serien spielte Heidi Klum mit!