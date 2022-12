Heidi Klum: Mit Tom Kaulitz musste sie in die Notaufnahme!

In ihrem Podcast „Senf aus Hollywood“ plaudern Tom und Bill Kaulitz auch schon mal über negative Dinge. Die Brüder haben in der neuen Folge auf das Jahr zurückgeblickt und sprechen auch über negative persönliche Momente.

In dem Podcast plaudern die beiden Jungs intensiv über ihr Leben. Und daraus ist sogar mal eine reißerische Schlagzeile in der Presse entstanden. Gesundheitlich lief es bei Tom Kaulitz wohl nicht immer rund. „Mein Low war auf jeden Fall die Clusterkopfschmerzphase, über die ich aber gar nicht gerne rede, weil ich mir denke, dass ich die damit sofort wieder anziehe“, sagt der „Tokio Hotel“-Star. Es handelt sich dabei um Kopfschmerzen, welche besonders heftig ausfallen. Betroffene berichten, dass diese kaum auszuhalten sind.

Bill Kaulitz deutete an, dass Heidi Klum mit ihrem Bruder in die Notaufnahme musste. Tom Kaulitz ging nicht näher ins Detail, aber sagte dazu nur so viel: „Es ist etwas, wo der amerikanische Arzt dir sagt: ‚It might be uncomfortable‘ (Zu Deutsch: „Das könnte unangenehm werden“)“. Tom Kaulitz stellt noch klar, dass es sehr schmerzhaft war. Sein Bruder Bill scherzte daraufhin: „Es ist so, Tom: Du zerfällst! Ich kriege alle zwei Minuten einen Anruf von deiner Frau: ‚Wir sind wieder auf dem Weg in die Notaufnahme‘. Das heißt, wie ernst kann ich es noch nehmen?“

Tom Kaulitz räumt mit den Spekulationen auf

Wenn Tom Kaulitz die heftigen Kopfschmerzen hat, ist dies ihm wohl anzusehen. „Wenn du das kriegst, sehe ich dir das sofort am Gesicht an. Das sieht aus, als wenn du einen Schlaganfall hast", meint Bill Kaulitz. Tom bestreitet jedoch, dass er ständig in der Notaufnahme war. „Du hast gesagt, ich wäre ständig in der Notaufnahme, was natürlich völlig gelogen und übertrieben war", meint der Sänger zu seinem Bruder.