Heidi Klum: Ihre legendäre Halloween-Party fällt aus!

Am 31. Oktober hätte eigentlich die legendäre Halloween-Party von Model und Moderatorin Heidi Klum stattfinden sollen. Durch Corona schien das noch nicht ganz klar zu sein – doch nun das die traurige Nachrichten für alle Begeisterte: Dieses Jahr muss man wohl auf das extravagante Kostüm der Blondine verzichten!

Jedes Jahr gibt es zu Halloween eine Party á la Heidi Klum. Die 47-Jährige macht ein riesiges Spektakel und lädt Promis aus allen möglichen Bereichen ein. Großes Highlight immer: ihr Kostüm! Meist sitzt Heidi Klum daran Wochen oder sogar monatelang. Letztes Jahr war die schöne Blondine ein gruseliges Alien, doch dieses Jahr fällt das Event wohl aus.

Heidi Klum sagt Halloween-Party ab

Es ist ja eigentlich selbsterklärend, dass durch Corona so ziemlich alle großen Events abgesagt werden und wurden. So auch die jährliche Party von Heidi Klum am 31. Oktober. Diese hat zwar bis dato noch nichts konkretes dazu gesagt, doch nun müssen alle Fans des Models stark bleiben. “Leute, dieses Jahr gibt es keine Halloween-Party“, verkündet sie auf Instagram. Damit ist es nun offiziell.

Fake-Tickets werden verkauft

Der 47-Jährigen wurde außerdem zugetragen, dass Tickets für ihr jährliches Spektakel verkauft werden. Heidi appelliert an ihre Follower diese nicht zu kaufen. Hier werden für vier Tickets knapp 2.500 € verlangt! Doch einen Trost gibt es: Heidi kündigt auch an, statt der Halloween-Party gerade etwas anderes “Spaßiges” zu planen. Interessierte sollten daher ihren Instagram-Account im Auge behalten. Schon gelesen? GNTM 2020: Heidi Klum ist nicht beim Finale dabei!