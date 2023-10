Heftiger Temperatursturz: Bodenfrost droht! Kommt jetzt sogar der erste Schnee?

Der Herbst zeigte sich bisher von ihrer schönen Seite. Es war warm und die Temperaturen klettern auch in dieser Woche nochmal auf 25 Grad. Doch damit ist schon bald Schluss: Es droht ein heftiger Temperatursturz! In der kommenden Woche ist sogar Bodenfrost möglich.

Bisher war der Herbst viel zu warm. Und auch Niederschläge gab es kaum. Bis zum Freitag gibt es nochmal Temperaturen um die 25 Grad, im Südwesten sind sogar bis zu 30 Grad drin. Für die Jahreszeit ist das eindeutig zu warm. Doch schon bald schlägt der Herbst mit voller Wucht zu: Ab dem Wochenende wird es nämlich richtig kalt in Deutschland. Sogar Bodenfrost ist dann nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen tagsüber dann teilweise nur noch bei rund 10 Grad – nachts wird es dann richtig kalt.

„Dann folgt der krasse Absturz. Statt aus Südwesten kommen dann die Luftmassen aus nördlichen Richtungen. Der Oktober geht golden weiter, wenn man damit Sonnenschein und bunte Blätter meint. Aber die Wärme ist weg!“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. Und auch Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de meint: „Es geht um bis zu 20 Grad in den Temperaturenkeller. Ab Samstag wird es von Norden her kühler mit ‚Aprilwetter‘ und Schauern. Auch Bodenfrost ist dann möglich, z.B. in der Nacht zu Sonntag in den Mittelgebirgen. Und in der Nacht zu Sonntag auch Luftfrost.“

Kommt jetzt der erste Schnee?

Auch, wenn es kalt wird – es ist kaum mit Niederschlägen zu rechnen. Daher wird es wohl auch keinen Schnee geben. „Game over in Sachen Sommertage. Es sieht aktuell für nächste Woche aber eher trocken aus. Wieder ein Hoch, aber eines mit einer kalten Schulter. Da es kaum Niederschlag bringt, gibt es vermutlich auch kaum Schnee“, so Dominik Jung zu Bild. Fakt ist aber: Die Winterjacken kann man nun definitiv aus den Schränken holen. Das war’s dann wohl endgültig mit dem Sommer in diesem Jahr.