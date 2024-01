Hausnummer-Stellung: So intensiv ist die Sex-Position!

Bei der Hausnummer-Stellung steht der G-Punkt der Frau im Fokus. Die Kamasutra-Position ist sehr intensiv und sorgt für einen unvergesslichen Orgasmus – aber wie funktioniert diese eigentlich?

Die Hausnummer-Stellung sorgt für intensive Momente. Vor allem für verliebte Paare ist die Position gut geeignet. Wenn man keine bewährte Sex-Stellung im Bett will, aber aus dem Liebesakt auch kein Zirkusakt werden soll, ist die Hausnummer-Stellung genau das Richtige.

So funktioniert die Hausnummer-Stellung

Bei der Hausnummer-Stellung trifft Neues auf Bekanntes. Die Ausgangsposition für die „Hausnummer“ ist die Missionarsstellung. Sie legt sich auf den Rücken und schiebt ein Kissen unter den Po. Währenddessen kniet der Mann im 90 Grad-Winkel zwischen den Beinen seiner Partnerin. Er schlingt daraufhin ihre Beine um seine Hüfte und dringt mit seinem Penis in sie ein. Sie verschränkt die Beine und die Bewegungen kommen wellenartig aus der Hüfte. Die Intensität kann dabei variiert werden.

Das sollte man zu der Position wissen

Bei der Sex-Stellung kann er besonders tief in sie eindringen. Deshalb eignet sich die Hausnummer-Position auch für Männer mit einem kleinen Penis. Durch das tiefe Eindringen wird der G-Punkt der Frau hervorragend stimuliert – ein Orgasmus ist also garantiert. Wer sich schwer tut, zum Höhepunkt zu kommen, sollte diese Stellung unbedingt ausprobieren. Zusätzlich kann er mit seinen Händen auf Wanderschaft gehen und seine Liebespartnerin an der Brust streicheln oder auch ihre Klitoris stimulieren.

Mit der Hausnummer-Stellung kann man abnehmen

Die Hausnummer-Stellung setzt jedoch ein wenig Kraft voraus – hier kommt man definitiv ins Schwitzen. Auf den ersten Blick klingt die Position zwar anstrengend – aber sie lohnt sich! Ein weiterer Pluspunkt der Stellung: Man kann ordentlich Kalorien verbrennen. Denn bei der Hausnummer-Position werden die Bein-, Bauch-, Po- und Armmuskeln ordentlich beansprucht. Laut eis.de werden 62 Kalorien verbrannt – und das pro Minute. Auch, wenn die Position eine kleine akrobatische Leistung mit sich bringt – sie bringt definitiv Schwung ins Bett. Schon gelesen? Speed Bump: Mit dieser Stellung wird Sex von hinten noch aufregender