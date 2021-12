Haus des Geldes: Spin-Off Serie geplant!

Vergangenen Freitag kamen endlich die letzten Folgen und natürlich auch das dazugehörige Serienfinale zu „Haus des Geldes“ raus. Falls du die neuen Folgen noch nicht gesehen haben solltest, hast du unbedingt etwas nachzuholen. Wenn du aber schon mit der Serie durch sein solltest, dann gibt es keinen Grund, traurig zu sein. Denn nun wurde eine Spin-Off-Serie zu Berlin angekündigt.

Natürlich wollen wir dich nicht spoilern und verraten darum lieber nicht, warum die Serie zu Berlin ein Prequel sein wird. Eins wird es aber garantiert sein: Und zwar spannend. Denn schon allein in der Originalserie war dieser Seriencharakter kaum wegzudenken. Wir von KUKKSI verraten euch alle Details zu dem Projekt.

Diesen Fehler bereut der Autor

Achtung Spoiler-Alarm! Der Bankräuber Berlin nahm einen frühen Serientod hin. Schon in der zweiten Staffel opferte er sich für seine Bande. Das bereut der Autor ziemlich sehr. Denn eigentlich waren anfangs gar keine fünf Staffeln geplant. Hätte man damit schon von vornherein geplant, wäre es vermutlich nicht zu so einem frühen Serientod gekommen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb er bis zum Ende in Sequenzen beziehungsweise Rückblenden zu sehen war. Die Figur war für die Story unglaublich wichtig. Will man vielleicht genau deshalb jetzt noch eine Spin-Off-Serie? In der Serie wird es definitiv um die Vorgeschichte Berlins gehen.

Ab wann wird die neue Serie zu sehen sein?

Natürlich ist es zurzeit durch Corona immer schwer zu sagen, denn durch Sicherheitsmaßnahmen verschieben sich immer wieder Projekte und so ist mancher Starttermin nur schwer zu bestimmen. Bisher geht man aber von 2023 aus. Natürlich soll es wieder auf Netflix kommen. Ob es dann nur um Berlin geht oder auch um andere Hauptcharaktere weiß man bisher noch nicht. Da müssen wir uns wohl oder übel überraschen lassen. Vielleicht werden weitere Details auch nach und nach noch bekannt gegeben. Schon gelesen? Haus des Geldes: Bei Netflix sind die neuen Folgen verfügbar!