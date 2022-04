Haus des Geldes: Koreanische Version schon bald auf Netflix!

Die Serie „Haus des Geldes“ war ein absoluter Erfolg. So erfuhr die Serie einen riesigen Hype und viele Fans kopierten sogar die Kostüme der Bankräuber, um sich ihren Idolen näher zu fühlen. Weil die Serie so erfolgreich war, gibt es nun bald eine neue Version des Konzepts. So soll es schon sehr bald eine koreanische Version mit dem Titel „Money Heist: Korea – Joint Economic Area“ davon geben.

Es gibt nur wenige Serien, die einen größeren Hype erzeugten, als „Haus des Geldes“. Dabei versucht ein Team aus den unterschiedlichsten Kriminellen die spanische Nationalbank komplett zu leeren und sich somit ein neues Leben zu ermöglichen. Weil die Serie so gut ankam, wird dieses Konzept kopiert und eine ähnliche Serie veröffentlicht – und das schon sehr bald.

Die koreanische Version von „Haus des Geldes“

Die Serie wird schon einige Parallelen haben. Dennoch wird es keine komplette Kopie sein. Immerhin wäre das ja auch ziemlich lahm. Die koreanische Version wird schon ihre Eigenheiten haben, wie auch der veröffentlichte Teaser verrät. Vor allem wird es auch spannend werden, wie die koreanische Version den Bankraub inszeniert und was sie sich dafür einfallen lassen. Fans der spanischen Version werden also sicher auf ihren Spaß kommen.

Ab wann kann man die Serie sehen?

Falls dich das alles sehr neugierig gemacht hat, dann musst du zum Glück auch gar nicht mehr so lange warten. Die Serie „Money Heist: Korea – Joint Economic Area“ wird schon ab Jni verfügbar sein. Genauer gesagt ab dem 24. Juni 2022 und natürlich wird sie auf Netflix veröffentlicht. Zwölf Folgen werden verfügbar sein. Schon gelesen? Haus des Geldes: Spin-Off Serie geplant!