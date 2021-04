Haus des Geldes: In dieser Serie wirst du den Professor bald sehen!

Der Schauspieler Álvaro Monte schaffte mit der Rolle des ,,Professors“ in der Serie ,,Haus des Geldes“ seinen großen Durchbruch. Gespannt warten wir schon auf die Ankündigung des fünften und letzten Teils der Serie. Doch was passiert danach? Wir verraten dir, wo du den „Professor“ auch weiterhin sehen wirst.

Wenn man die Serie ,,Haus des Geldes“ gesehen hat, kann man Álvaro Monte einfach nur sympathisch finden. Damit du ihn nach dem Finale der Serie nicht vermissen musst, verraten wir dir schon mal jetzt, wo du ihn in Zukunft weiterhin sehen kannst. So wird es gar nicht so schlimm für dich sein, wenn ,,Haus des Geldes“ vorbei ist. Zugegebenermaßen wird das dennoch eine große Lücke hinterlassen.

In dieser Serie siehst du ,,den Professor“

Wenn du also mehr von dem Schauspieler sehen willst, dann könntest du den Film ,,Parallelwelten“ aus dem Jahr 2018 ansehen. Falls du spanisch kannst, dann gibt es eine ganze Menge, was du dir anschauen könntest. Bisher war er nämlich nahezu fast nur an spanischen Fernsehserien beteiligt. Ansonsten gibt es natürlich noch ,,Das Haus des Geldes – das Phänomen“. Wenn du das aber schon gesehen haben solltest, dann kannst du auch auf die Serie ,,Boundless“ warten. Dort übernimmt Álvaro Monte nämlich neben Rodrigo Santoro die Hauptrolle.

Worum geht es in ,,Boundless“?

Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, geht es um die beiden Weltumsegler und Entdecker Juan Sebastián Elcano und Ferdinand Magellan. Dabei begleitet man die beiden Schauspieler Álvaro Monte und Rodrigo Santoro, welcher übrigens durch ,,300″ und ,,Westworld" sehr große Erfolge feierte, auf ihrer großen Reise. Dabei gibt es natürlich allerhand spannende und mitreißende Momente. Laut dem Branchenmagazin soll die Produktion schon in diesem Monat begonnen haben. In der Regie sitzt Simon West, welcher schon in ,,The Expendables 2″ Regisseur war. Es sollen sogar extra für die Serie zwei originalgetreue Schiffe nach Vorbild der damaligen Reise nachgebaut worden sein.