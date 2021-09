Haus des Geldes: Bei Netflix sind die neuen Folgen verfügbar!

Sehr gute Nachrichten für alle „Haus des Geldes“-Fans: Lange haben wir darauf gewartet – nun ist es endlich so weit. Die ersten fünf Folgen der neuen Staffel sind endlich auf Netflix verfügbar. Es soll der erste Teil des Finales sein. Die fünfte Staffel wurde nämlich noch einmal aufgeteilt.

Aber wenn jetzt nur ein Teil der fünften Staffel da ist, wann kommen dann die anderen Folgen? Das erfährst du natürlich bei KUKKSI. Doch bevor du auf Netflix wechselst, erzählen wir dir noch einmal grob, was in der vierten Staffel passiert ist. Immerhin ist es auch schon wieder ein Stück her und es gibt ein paar Sachen, die du vorher wissen solltest.

Staffel 5 von „Haus des Geldes“

Die ersten fünf Folgen sind endlich da. Ab dem 3. September kann man die auf Netflix anschauen. Später wird es dann die letzten fünf Folgen geben. Genauer gesagt drei Monate später. Am 3. Dezember soll nämlich das Finale sein. Bis dahin solltest du dir also die brandneuen Folgen sehr gut einteilen. Jede Folge geht ungefähr 45 bis 50 Minuten.

Das solltest du vorher wissen

Bevor du die neuen Folgen schaust, solltest du vielleicht noch einmal in die vierte Staffel zurückschauen, damit du auch jeden Zusammenhang verstehst. Ende der vierten Staffel war nämlich der Professor in einer Sackgasse. Mit erhobener Waffe stand Sierra vor ihm und sagte nur noch „Schachmatt, du dreckiger Bast**d". Wie wird die Geschichte wohl ausgehen? Schon länger hat der Serien-Schöpfer Alex Pina von einem drohenden Krieg in „Haus des Geldes" gesprochen. Wird es den nun geben?