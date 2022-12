Hate wegen Schwangerschaft: Silvia Wollny platzt der Kragen!

Die Wollnys bekommen Zuwachs! Lavinia Wollny verkündete vor einigen Tagen, dass sie erneut schwanger ist und ihr zweites Kind erwartet. Doch nicht alle freuen sich darüber: Im Netz gab es auch einige Hass-Kommentare gegen die TV-Familie. Silvia Wollny meldet sich zu Wort.

Was für tolle Baby-News: Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim Katzenbauer werden erneut Eltern. Auch ihre Schwester Loredana Wollny ist schwanger. Die Familie freut sich auf den doppelten Zuwachs und es gibt auch vielen positiven Support von den Fans. Dennoch freuen sich nicht alle User. Im Netz häuften sich auch die Hass-Kommentare gegen die Familie.

Silvia Wollny findet deutliche Worte

„Wie viel wird den Kerlen wohl gezahlt, damit sie sich mit denen einlassen“, schreibt ein User im Netz. In einem anderen Kommentar werden die Wollny-Töchter als „Gebärmaschinen“ bezeichnet. Das will Silvia Wollny nicht auf sich sitzen lassen und findet deutliche Worte. „Nicht einmal Instagram oder Facebook reagiert auf Rassismus! Wie man an diesen Kommentaren sieht, die an eine Hochschwangere geschrieben werden! Traurig, diese Gesellschaft“, schreibt das Wollny-Oberhaupt in einem Kommentar.

Auch der beste Freund von Sylvana Wollny meldet sich in einem Kommentar zu Wort. „Was für widerliche Kommentare. Einfach nur ekelhaft. Aber die fühlen sich mit Sicherheit abends richtig glücklich und zufrieden, wenn sie ins Bett gehen. JA, heute hab’ ich es wieder gegeben!“, schreibt Kevin Haupt. Auch zahlreiche Fans verurteilen die Hass-Kommentare gegen die Familie. „Gut finde ich, dass Du diese Frechheit gepostet hast! Nun können diese Menschen ihren eigenen Dreck nochmal lesen und jeder andere darauf reagieren!“, meint ein User. Schon gelesen? Lavinia Wollny: Noch ein Baby! So erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft