„Hartz und herzlich“ Vorschau (14.07. – 18.07.25): Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 14.07.25

Mel hat ihre Weiterbildung zur Pflegehelfenden erfolgreich abgeschlossen und feiert nun, weil ihre Freundin Nana ihr ein Auto geschenkt hat, damit sie mit einem Automatikgetriebe bequem mobil sein kann.

Vorschau für 15.07.25

Petra nutzt arbeitsfreie Zeit für Hausarbeit und Gespräche mit ihren Töchtern über deren berufliche Zukunft. Während Francesca ihrer Mutter nacheifern will, hat Lucia andere Pläne. Wichtig ist für Petra, dass beide Mädchen einen Plan haben.

Vorschau für 16.07.25

Jonas besucht sein altes Viertel und teilt mit, dass er seinen Job als Security aufgegeben hat und nun Rettungsschwimmer ist, um Ziele wie den Führerschein zu erreichen. Bei ihm ist alles neu, während für Elvis alles beim Alten bleibt.

Vorschau für 17.07.25

Dieters Ziel ist ein Job bis 2025, nach einer Pause wegen Hautkrebs. Er sucht Hilfe beim Jobcenter, doch der Termin enttäuscht ihn. Dennoch bleibt er kämpferisch und gibt nicht auf.

Vorschau für 18.07.25

Florian und Dana sind seit acht Monaten zusammen, doch ihre Beziehung wird durch Belästigungen belastet. Trotzdem beschließen sie, zu Danas 44. Geburtstag zusammenzuziehen, obwohl Florian noch nicht von seiner Frau Marina geschieden ist.