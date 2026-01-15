„Hartz und herzlich“: So schlecht ging es Regina (†70) vor ihrem Tod wirklich

Kurz nach Weihnachten gab es eine traurige Nachricht: Regina aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ist verstorben. Nun wurde bekannt: Vor ihrem Tod war die Rentnerin extrem angeschlagen.

RTLZWEI verkündete den Tod von Regina in den sozialen Netzwerken. „Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben“, hieß es auf dem offiziellen Instagram-Account von „Hartz und herzlich“.

In den vergangenen Jahren musste Regina viele gesundheitliche Rückschläge verkraften – sie erlitt nicht nur einen Herzinfarkt, sondern auch einen Schlaganfall. Mit ihrem Hund Mickie konnte sie nur noch selten selbst rausgehen – meist mussten sich Bekannte um den Vierbeiner kümmern.

Die Rentnerin ist Ende 2025 verstorben – in den Monaten davor stand sie für „Hartz und herzlich“ noch vor der Kamera. In einer aktuellen Episode der RTLZWEI-Sendung zeigt sich, dass Regina auf Hilfe im Haushalt angewiesen ist. „Ich pack‘ das einfach nicht“, erklärte die Protagonistin in der Sozialdoku. Auch ihr Umfeld habe gemerkt, dass es ihr nicht gutgehe. „Man merkt es daran, dass ich abgenommen hab“, so Regina.

„Ich hätte schon längst aufgegeben, wenn ich Micky nicht hätte“

Sie habe eine schwache Lunge, keinen Appetit und auch Herzprobleme machen ihr zu schaffen. Solange ihr Hund lebe, kommt ein Betreutes Wohnen jedoch nicht infrage. „Ich hätte schon längst aufgegeben, wenn ich Micky nicht hätte“, gibt die Protagonistin zu.

Der Hund bringe jedoch auch Probleme mit sich: Nachbarn hätten sich beschwert, dass die Wohnung verdreckt sei und Regina mit dem Vierbeiner kaum noch rausgehe – für den Hund sei das keine artgerechte Haltung. Deshalb bekam sie Besuch von Mitarbeitern vom Ordnungsamt. Jedoch konnte die Behörde vor Ort nichts beanstanden.

Plant RTLZWEI eine Sonderfolge zu Regina?

RTLZWEI hatte Dagmar zu ihrem Tod eine Sonderfolge gewidmet. Plant der Sender das nun auch bei Regina? „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch keine konkreten Angaben zu möglichen Sondersendungen, Nachrufen oder redaktionellen Würdigungen machen. Entsprechende Ausstrahlungstermine werden zu gegebener Zeit kommuniziert“, erklärte ein Sendersprecher kurz nach ihrem Tod gegenüber KUKKSI.