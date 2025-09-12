„Hartz und herzlich“: RTLZWEI zeigt Spezial-Ausgabe zu Dagmar (†67)

Vor wenigen Jahren starb „Hartz und herzlich“-Urgestein Dagmar völlig unerwartet an einem Hirnschlag. In einem bewegenden Best-of blickt die gesamte Nachbarschaft nun auf die schönsten Momente der guten Seele der Mannheimer Benz-Baracken zurück.

Im November 2021 ist Dagmar – die gute Seele der Mannheimer Benz-Baracken nach einem Hirnschlag verstorben. Das gesamte Viertel war geschockt und fassungslos. Die Menschen konnten und wollten einfach nicht glauben, dass Daggi, wie sie liebevoll genannt wurde, plötzlich nicht mehr da war. Denn diese Powerfrau war weit über die Grenzen Mannheims hinaus beliebt. Dagmar wurde bewundert für ihre Herzlichkeit, ihren Willen, ihre Tierliebe, ihr handwerkliches Geschick, ihr Kämpferherz, ihre lustigen Sprüche, ihren grünen Daumen und vor allem für ihre Menschlichkeit.

Dagmars altes weißes Häuschen inmitten des Viertels war viele Jahre der Treffpunkt für die Nachbarschaft. Hier hat die gebürtige Thüringerin alle Menschen mit offenen Armen empfangen. Hier konnte man sich ausweinen, austauschen und allerhand Werkzeug ausleihen. Die Wahl-Mannheimerin war für alle da. Nicht ohne Grund hat ihr enger Freund Elvis sie mal die „Mutter Teresa der Benz-Baracken“ getauft. Mit diesem Spezial wird ein ganz besonderer Mensch gewürdigt. Über zehn Stunden gesendetes Material – allein von Dagmar – wurden noch mal gesichtet und neu geschnitten.

RTLZWEI nimmt die Zuschauer mit auf Dagmars Reise bei „Hartz und herzlich“ – von den Anfängen über ihre unzähligen Hilfsaktionen, die aufopferungsvolle Pflege von Nachbar Johann, ihre Reise in die Vergangenheit nach Weimar, die besten Sprüche, ihre verrücktesten Aktionen bis hin zu ihrem aller letzten Dreh. Hinzu kommen Interviews mit Dagmars Bruder Horst und natürlich den beliebten Mannheimern wie Elvis, Jonas, Michael und Lothar, die sich an Dagmars großes Herz, die bewegendsten Momente und die gemeinsame Zeit erinnern und erklären, was Dagmar zu einer Heldin der Benz-Baracken machte.

In einer weiteren Folge geht es um den Abriss von Dagmars Haus

Am 13. Mai 2025 war es so weit. Der Bagger rollte an und machten ein ganz besonders Haus dem Erdboden gleich. Das kleine weiße Häuschen inmitten des Viertels war viele Jahre DER Treffpunkt für die Menschen aus der Nachbarschaft. Denn hier lebte bis zu ihrem Tod im November 2021 Dagmar – die gute Seele der Benz-Baracken.

Anschließend hat der selbstständige Hausmeister Michael, ein guter Freund Dagmars, ihr altes Zuhause gemietet – als Zweitwohnsitz, aber vor allem um es in Gedenken an die Verstorbene für die Menschen im Viertel als Begegnungsstätte zu erhalten. Doch am 10. Oktober 2024 erreichte Michael ein folgenschwerer Anruf: die Abrissankündigung. Zwei Wochen sollten dem Hausmeister und seinem treuen Helfer Lothar ursprünglich bleiben, um Dagmars altes Häuschen zu räumen und das Mobiliar an die Menschen im Viertel zu verschenken. Doch die ganze Eile hätte gar nicht sein müssen.

Der Abriss verzögerte sich Woche um Woche. Die Menschen im Viertel wie beispielsweise Kult-Barackler Elvis hatten die Hoffnung, dass das Haus doch noch stehen bleiben und vielleicht sogar als Dagmar-Museum umgebaut werden kann. Doch schließlich musste der Realität ins Auge gesehen werden: Der Abriss war unumgänglich – und die Trauer in den Benz-Baracken riesig. Zahlreiche Barackler sind gekommen, um sich vom Haus zu verabschieden. Und auch Dagmars Bruder Horst ist für dieses besondere Ereignis extra aus Berlin angereist.

RTLZWEI zeigt die beiden Spezial-Folgen von „Hartz und herzlich“ am 30. September 2025 um 20.15 Uhr.