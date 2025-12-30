„Hartz und herzlich“-Regina (†70) ist tot: RTLZWEI meldet sich zu Wort – Plant der Sender eine Sonderfolge?

Sie galt als Fanliebling der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Doch nun ist Regina im Alter von 70 Jahren verstorben. Plant der Sender eine Sonderfolge wie bei Dagmar?

Mit ihrer humorvollen, aber auch direkten Art, war Regina bei den Zuschauern von „Hartz und herzlich“ beliebt. Doch jetzt verkündete RTLZWEI den Tod der Protagonistin. „Wir nehmen Abschied von Regina. Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben“, postete der Sender in einem Statement bei Instagram.

Zur Todesursache gibt es bisher keine Details. Nach Angaben des Senders war Regina über 70 Jahre alt – das genaue Geburtsdatum ist jedoch nicht bekannt. In der Sendung sprach Regina auch über Einsamkeit, Krankheiten und finanziellen Problemen. Die Protagonistin musste in den Jahren einige Schicksalsschläge verkraften – ihr Verlobter Norbert ist verstorben, zudem erlitt sie auch einen Schlaganfall sowie Herzinfarkt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der 𝗛𝗔𝗥𝗧𝗭 𝗨𝗡𝗗 𝗛𝗘𝗥𝗭𝗟𝗜𝗖𝗛 Account (@hartzundherzlich_official)

„Der Tod von Regina erfüllt uns mit großem Bedauern“

Der Sender zeigt sich zutiefst betroffen. „Der Tod von Regina erfüllt uns mit großem Bedauern. Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie, ihren Angehörigen sowie allen, die ihr nahestanden“, sagt ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI.

Plant RTLZWEI eine Sonderfolge zu Regina?

RTLZWEI hatte Dagmar nach ihrem Tod eine Sonderfolge von „Hartz und herzlich“ gewidmet. Auf die Frage von KUKKSI, ob der Sender ein solches Special auch bei Regina zeigt, antwortet RTLZWEI: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch keine konkreten Angaben zu möglichen Sondersendungen, Nachrufen oder redaktionellen Würdigungen machen. Entsprechende Ausstrahlungstermine werden zu gegebener Zeit kommuniziert.“ Momentan sei es noch zu früh, um das einzuschätzen.

Die Anteilnahme im Netz ist jedenfalls riesig. Zahlreiche Zuschauer drückten in den sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl aus und erinnerten an die zahlreichen Momente der Rostockerin im TV. „Ruhe in Frieden, nun bist du wieder mit Norbert vereint“, schreibt ein Follower. „Oh nein, mein Beileid. Komm gut oben an, Regina“, so ein anderer Nutzer.