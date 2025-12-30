„Hartz und herzlich“-Regina (†70) hatte den Tod von Norbert nie verkraftet

Sie etablierte sich zur Kultfigur: Regina aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ist verstorben. In den vergangenen Jahren musste die Protagonistin einige Schicksalsschläge verkraften.

RTLZWEI gab überraschend den Tod von Regina bekannt. Sie war langjährige Protagonistin der Sendung „Hartz und herzlich“ und galt innerhalb der Sozialdoku zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten.

„Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben“

„Wir nehmen Abschied von Regina“, heißt es in einem Instagram-Post auf dem offiziellen Kanal von „Hartz und herzlich“. Und weiter: „Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der 𝗛𝗔𝗥𝗧𝗭 𝗨𝗡𝗗 𝗛𝗘𝗥𝗭𝗟𝗜𝗖𝗛 Account (@hartzundherzlich_official)

Bekannt war sie vor allem für ihren trockenen Humor, aber auch ihre direkte Art. Die Rostockerin wurde zum Fanliebling bei „Hartz und herzlich“. In der Sendung sprach sie auch über Sorgen und Rückschläge. Erst vor wenigen Wochen musste ihr Hund Micky eingeschläfert werden.

Regina hat den Verlust von Norbert nie verkraftet

Den größten Schicksalsschlag musste Regina vor einigen Jahren verkraften. Ihr Verlobter Norbert ist an den Folgen einer Tumor-Erkrankung verstorben. Seither war Regina auf sich alleine gestellt und hat versucht, mit dem Verlust klarzukommen. Hin und wieder hatte sie das Grab ihres Verlobten besucht. „Nun ist es schon zwei Jahre her, dass du tot bist. Und du fehlst mir!“, erklärte sie im Jahr 2023 bei „Hartz und herzlich“. Und weiter: „Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ach Mensch, das ist traurig. Aber ihm geht es oben gut.“

Sie sprach später darüber, wie sehr sie sein Tod mitgenommen habe. Davon habe sie sich nie vollständig erholt – in den vergangenen Jahren ging es ihr zunehmend gesundheitlich schlechter. Sie erlitt einen Schlaganfall sowie einen Herzinfarkt. Dennoch hat sich die 70-Jährige davon nicht unterkriegen lassen.

Riesige Anteilnahme im Netz

Details zur Todesursache gibt es bisher noch nicht. Die Anteilnahme im Netz ist jedoch riesig. „Ruhe in Frieden, nun bist du wieder mit Norbert vereint“ oder „Oh nein, mein Beileid. Komm gut oben an, Regina“, schreiben die Follower bei Instagram in den Kommentaren. „Ruhe in Frieden, Regina, du warst ein Unikat, einfach du selbst und hast dir nie den Mund verbieten lassen, schreibt ein Nutzer. „Du warst eine tolle, verrückte Frau, die ein hartes Leben hatte und trotzdem eine herzensgute Frau gewesen ist“, heißt es in einem anderen Kommentar.