Hartz und herzlich: Pascal muss 4.000 Euro Kindergeld nachzahlen – danach verlässt er die Benz-Baracken!

„Hartz und herzlich“-Pascal muss nach seiner Trennung einen schweren finanziellen Schlag verkraften. Er hat Gelder aus der Familienkasse bezogen, die ihm gar nicht zustanden und muss diese zurückzahlen. Nun verlässt er sogar die Benz-Baracken in Mannheim.

Pascal ist erst vor Kurzem wieder in die Benz-Baracken gezogen und hat gleich Ärger. Laut Familienkasse muss der 22-Jährige 4.000 Euro Kindergeld zurückzahlen, weil er das Geld bekommen hat, während er in einem Beschäftigungsverhältnis stand. Pascal wird alles zu viel: Kurzerhand zieht er aus und verlässt die Benz-Baracken erneut. Wo Pascal nach seinem Auszug untergekommen ist, weiß Mutter Beate nicht. Sie ist sauer und enttäuscht, denn sie hatte gehofft, dass er wieder in Mannheim sesshaft wird.

Pascal hat hohe Schulden – und muss auch noch 4.000 Euro nachzahlen

Pascal hat viele Schulden. Und nun wird auch das Kindergeld nicht mehr überwiesen und hat direkt bei der Behörde angerufen. „Ich rufe da jetzt an, weil ich kein Kindergeld bekommen habe und was es mit der offenen Rechnung auf sich hat. Das ist eine hohe Summe, die ich mir gar nicht erklären kann“, sagt Pascal bei „Hartz und herzlich“.

„Hartz und herzlich“-Protagonist bezog Kindergeld zu Unrecht

Denn es flatterte eine hohe Nachzahlung von stolzen 4.000 Euro ins Haus. Der Vorwurf: Pascal soll diese Gelder zu Unrecht bezogen haben, während er einer bezahlten Beschäftigung nachging. „Wenn ich das bezahlen muss, dann macht es mir auf jeden Fall Kopfschmerzen. Ich habe ja noch andere Schulden, die noch alle bezahlt werden müssen“, so Pascal. „Ich bin echt schockiert. Wie soll ich das alles machen?“, fragt der Mannheimer.

Pascal verlässt die Benz-Baracken in Mannheim

Bis er den Schuldenberg abbezahlen kann, wird es wohl sehr lange dauern – denn schließlich bezieht er Bürgergeld. Die finanziellen Probleme wachsen Pascal über den Kopf und weiß nicht, wie er aus der Misere wieder rauskommt und fragt deshalb seine Mutter Beate um Hilfe. „Ich habe Angst, dass ich irgendwann zusammenbreche, weil das alles zu viel wird“, sagt er offen. Doch zieht Pascal einen radikalen Schlussstrich – zumindest vorerst. Denn er verlässt die Benz-Baracken in Mannheim überraschend.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.