„Hartz und herzlich“-Markus (†48): Schwere gesundheitliche Probleme vor seinem Tod – „Jeder Tag könnte der letzte sein“

Es ist ein riesiger Schock: Markus aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Der Protagonist hatte schon lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ trauert um einen ihrer Protagonisten: Im Alter von nur 48 Jahren ist Markus aus Magdeburg gestorben. Mit seiner Familie stand er im Mittelpunkt zahlreicher Episoden. Er hinterlässt seine Partnerin sowie sechs Kinder.

„Wir danken dir für dein Vertrauen, deine Offenheit und die gemeinsamen Geschichten“

„Wir danken dir für dein Vertrauen, deine Offenheit und die gemeinsamen Geschichten in Magdeburg. Du wirst uns fehlen und wir bedanken uns für die gemeinsame Zeit, die wir mit dir verbringen durften“, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal von „Hartz und herzlich“. Zur Todesursache gibt es bisher keine Details.

Markus musste mehrere Schicksalsschläge verkraften

Die Familie traf es in den vergangenen Jahren besonders hart. Markus musste mehrere Schicksalsschläge verkraften und kämpfte schon lange mit gesundheitlichen Problemen. Der Protagonist erlitt vor einigen Jahren einen Schlaganfall – seitdem war er berufsunfähig. „Ich hatte einen Schlaganfall. Dann wurde ich notoperiert“, verriet er damals. Seitdem war er auf ein neues Herz angewiesen. „Ich warte, ich bin voller Hoffnung. Möge das Beste kommen. Schlimmer kann es nicht mehr werden“, so der Protagonist damals.

Er wurde damals von einem künstlichen Herz-Kreislauf-System am Leben gehalten. „Wir haben hier die Akkus, die das Herz zum Schlagen bringen und den Controller, der den Blutdurchfluss steuert“, erklärte Markus bei „Hartz und herzlich“. Er fügte hinzu: „Wir hoffen einfach, dass irgendwann ein Organ kommt. Ich bin auf einer Spenderliste. Ich würde mir wünschen, dass es mit einem Herz sehr schnell funktioniert. Aber es ist schon makaber, denn zuerst muss ein anderer Mensch dafür sterben, das will ich auch nicht.“

Seine größte Angst war: „Irgendwann nicht mehr für meine Familie da sein zu können.“ Auch Franzi gestand vor den Kameras: „Jeder Tag könnte der letzte sein. Wir machen das Beste draus. Wir unternehmen viel mit den Kindern.“ Nun der Schock: Im Alter von 48 Jahren ist er verstorben. Sein Tod löst große Bestürzung bei den Fans aus. Unter dem Beitrag sammeln sich hunderte Beileidsbekundungen und Zuschauer bekundeten ihre Anteilnahme.