„Hartz und herzlich“-Florian: Nächster Schicksalsschlag nach dem Tod von Tochter Lisa (†16)!

Der Tod der 16-jährigen Lisa-Marie erschütterte die Benz-Baracken in Mannheim. Nun muss Vater Florian in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ den nächsten Schicksalsschlag verkraften.

Der plötzliche Tod von Lisa-Marie erschütterte die Zuschauer von „Hartz und herzlich“. Das Mädchen ist im Alter von nur 16 Jahren an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung verstorben. Die Familie hat sich nach dem tragischen Erlebnis aus der RTLZWEI-Sendung vorerst zurückgezogen – doch nun sind diese in den neuen Folgen wieder mit von der Partie. Für den alleinstehenden Vater läuft es jedoch alles andere als gut.

Nach dem Tod von Lisa-Marie zerbrach die Familie. Der Grund war ein Seitensprung von Florian. Seine Frau Marina hat ihn sowie die Kinder im Stich gelassen. „Ich hatte im letzten Jahr was mit einer Anderen […] eigentlich hatten wir uns dann weitestgehend wieder zusammengerauft, aber war dann leider nicht so“, erzählte der Mannheimer bei „Hartz und herzlich“. Nach einem heftigen Streit packte Marina damals ihre Koffer. „Jetzt sitz ich schon seit einiger Zeit mit den Kiddies alleine da“, so Florian in der Sendung.

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ wird es für Florian nicht besser. Der alleinerziehende Vater hat den Kampf um Marina fast schon aufgegeben. Doch nicht nur das – auf ihn kommen noch weitere Herausforderungen zu. Florian versucht, seinen Kindern alles zu bieten – aufgrund begrenzter finanzieller Mittel ist das jedoch nicht immer möglich. Dennoch will er das Wohnzimmer renovieren, um mehr Platz zu schaffen.

Schock für Florian: Seine Tochter bricht die Ausbildung ab

Kurze Zeit später erreicht Florian eine Schock-Nachricht: Seine zweitälteste Tochter Anna bricht ihre Ausbildung ab. Und das in einer Zeit, wo die Familie noch immer in Trauer um Lisa-Marie ist. Zwischen Renovierung und Ausbildungsabbruch – Florian will trotz des ganzen Trubels das Grab von Lisa-Marie für den Sommer hübsch machen. Wird all das Florian ohne der Unterstützung seiner Frau über den Kopf wachsen?

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI ab dem 26. August um 18 Uhr.