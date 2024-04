Hartz und herzlich-Elvis übers Arbeiten: „Das bringt gar nichts“

Lohnt sich Arbeit nach der Einführung von Bürgergeld überhaupt noch? Darüber denken die „Hartz und herzlich“-Stars Elvis und Katrin nach, welche trotz Job wenig Geld zur Verfügung haben.

In „Hartz und herzlich“ werden Menschen begleitet, welche Bürgergeld beziehen oder trotz Job wenig Geld zur Verfügung haben. Der Alltag mit Bürgergeld gestaltet sich für einige Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku schwierig und wird zu einer echten Herausforderung. Und andere kommen trotz Job kaum über die Runden – so auch Elvis und Katrin.

Elvis: „Wir gehen arbeiten. Was haben wir davon?“

Elvis und Katrin arbeiten als Fahrdienstbegleiter für Menschen mit Behinderungen. Trotz Job haben die beiden Protagonisten von „Hartz und herzlich“ am Ende des Monats kaum Geld in der Tasche. „Wir gehen arbeiten. Was haben wir davon?“, fragen sich Elvis und Katrin. Zwar haben sie durch den Job etwas Abwechslung – aber finanziell zahlt sich der Job nicht aus.

Job bringt vom finanziellen Standpunkt her gar nichts

Elvis glaubt sogar, dass sie finanziell schlechter dastehen, seitdem die beiden den Job haben. „Vom finanziellen Standpunkt her bringt es gar nichts“, blickt er der traurigen Wahrheit ins Auge. Es sei täglich ein finanzieller Kampf – einen Vorteil habe Arbeit aus dem Aspekt nicht. Große Sprünge sind jedenfalls nicht möglich. „Wir kommen über die Runden mit Ach und Krach“, lautet das ernüchternde Fazit von Elvis.

Familie kommt auf 2100 Euro monatlich

Sowohl Elvis als auch Katrin arbeiten auf Minijob-Basis – jeder bekommt also 520 Euro im Monat. Zusammengerechnet sind das 1040 Euro im Monat. Zudem erhalten sie 79 Euro monatlich vom Amt – außerdem werden die Kosten von Miete, Strom und Gas übernommen. „Also wir haben 1120 Euro zum Leben. Da ist kein Kindergeld dabei“, sagt Elvis. Rechnet man das Kindergeld dazu, wären das 2100 Euro für die sechsköpfige Familie. Das reicht laut Elvis und Katrin von vorne bis hinten nicht. Dennoch blicken Elvis und Katrin optimistisch in die Zukunft und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ abrufbar.