Hartz Rot Gold: Alkoholiker Andreas buhlt um Barbara!

In „Hartz Rot Gold – Armutskarte Deutschland“ geht es um Menschen, welche am Existenzminimum leben. Die aktuellen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku drehen sich um die Bewohner in Weißenfels. Einer von ihnen ist Andreas, welcher aus seiner Alkoholsucht kein Geheimnis macht.

Die Sendung „Hartz Rot Gold“ zeigt Menschen, die in Armut leben. Die Zuschauer bekommen einen Einblick in den Alltag der Protagonisten. In der zweiten Folge aus Weißenfels ging es nicht nur um Heidi und Anke, sondern auch um den alkoholkranken Andreas. Dieser bekommt sich mit einem Gleichgesinnten wegen einer Frau in die Haare.

Seit 17 Jahren lebt Andreas vom Staat

Andreas steht auf, „dann saufe ich meine 6, 7, 8 Bier und dann geh’ ich wieder heim“, erklärt der 52-Jährige in „Hartz Rot Gold“. Der Bürgergeld-Empfänger hat immer den gleichen Tagesablauf. Seit mittlerweile 17 Jahren bezieht er Geld vom Staat. Denn nach einem Unfall ist der gelernte Agrartechniker arbeitsunfähig.

Andreas hat nur noch wenige Menschen, die sich um ihn kümmern. Zu seinen Kindern hat der 52-Jährige keinen Kontakt mehr. „Ich habe eine falsche Frau kennengelernt, die hat mich kaputt gemacht. Ich habe in Naumburg gewohnt, habe die Alte in meine Bude reingelassen, die hat jeden mitgebracht und dann hab ich meine Bude verloren“, erzählt der „Hartz Rot Gold“-Protagonist.

Andreas buhlt um Barbara

Seine Mama Rosemarie steht ihrem alkoholkranken Sohn bei, welche ihm jeden Monat 50 Monat dazu gibt. Nachdem er zwei Jahre in die Obdachlosigkeit gerutscht ist, hat er immerhin wieder eine Wohnung gefunden. Neben seiner Mama tröstet ihn auch die 63-jährige Barbara. Andreas sieht ihre Beziehung als Liebesbeziehung. Jedoch ist die 63-Jährige anderer Meinung. Zwar ist sie froh, Andreas kennengelernt zu haben – aber bei ihr sei es keine Liebe.

„Wir sind ein Liebespaar. Das darf nur keiner erfahren, weil ich zu jung bin für die Frau“, so Andreas. Denn er ist elf Jahre jünger als Barbara. Jedoch läuft bei den beiden auch nicht alles nach Plan. „Letztes Mal hab ich ihn rausgeschmissen, weil er zu besoffen war“, sagt Barbara bei „Hartz Rot Gold“.

„Ich bin nicht besoffen. Halt’s Maul jetzt!“

Ein weiteres Problem für Andreas ist Thomas, welcher ebenfalls Alkoholiker ist und Kontakt mit Barbara hat. Denn auf ihn ist Andreas eifersüchtig. Wenn ein gewisser Alkoholpegel erreicht ist, kommt es zu unschönen Szenen. „Ich bin nicht besoffen, mir geht’s heute nicht gut. Halt’s Maul jetzt!“, brüllte Andreas den Gleichgesinnten an. Mit seiner Sucht habe das wenig zu tun, „weil ich mich auch mal bremsen kann. Mehr wie sechs Bier … Aber heute habe ich acht getrunken“, so Andreas. Und Barbara? Ihr wird das zu viel: „Ich bin froh, wenn die beiden wieder weg sind.“

RTLZWEI zeigt „Hartz Rot Gold – Armutskarte Deutschland“ immer dienstags um 20:15 Uhr.