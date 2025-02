„Hartes Deutschland“: Drogensüchtige Anna (†38) wird tot in ihrem Zimmer aufgefunden

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ geht es um Menschen, welche am Tiefpunkt angekommen sind. Nun gibt es eine traurige Nachricht: Anna ist im Alter von nur 38 Jahren verstorben.

Fünf Jahre lang wurde Anna von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sendung „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ begleitet. In ihrer Jugend musste sie Tabletten wegen verschiedener psychischer Probleme nehmen – danach rutschte sie in die Abhängigkeit. Die Medikamente ersetzte Anna durch Crack und Heroin. Seit ihrem 20. Lebensjahr war sie drogenabhängig.

Anna landete auf der Straße und schnorrte sich durch. „Gucken, wer mir so entgegenläuft, rauchen, was mir in die Hände kommt, sammeln, was ich so zu fassen kriege – und hoffen, dass alles gut endet“, sagt die Protagonistin bei „Hartes Deutschland“. Ihre Kinder kamen in eine Pflegefamilie. Der einzige Sinn ihres Lebens seien ihre beiden Töchter, doch diese bekam sie nicht mehr zurück.

Der Mund von Anna bestand nur noch aus „Ruinen“

Anna wollte ihr Leben wieder in den Griff bekommen und wurde von dem Kamerateam unter anderem zu einem Zahnarzttermin begleitet. Erstmals nach 20 Jahren war Anna wieder krankenversichert und ihr Mund bestehe nur noch aus „Ruinen“. Beim Zahnarzt wollte sie endlich ihre kaputten Zähne erneuern lassen.

Im Unterkiefer sind zumindest drei brauchbare Zähne vorhanden. „Unten macht sich eine Prothese immer schlecht“, meint die Ärztin. Im Oberkiefer dagegen sind nur noch Wurzelreste vorhanden – in dem Fall müsste eine Vollprothese her. Doch nach nur einem Termin geht Anna nicht mehr zum Zahnarzt.

Und es gab noch weitere Lichtblicke: Anna musste nicht mehr auf der Straße leben, sondern kam bei Punkerin Jacky unter. „Ich werde einen kleinen Raum kriegen, aber meinen Raum“, freute sich Anna. „Mein Reich, mein Turm, mein Zimmer“, berichtet sie weiter.

Anna wird tot in ihrem Zimmer aufgefunden

Doch dann der Schock: Anna ist mit 38 Jahren verstorben. „Wir haben sie vor ein paar Tagen das letzte Mal gesehen, als sie sehr, sehr breit und fertig war. […] Sie hat sich in ihr Zimmer verpisst“, berichtet Jacky. Es sei ein „ziemlich starker Gestank im Haus“ wahrgenommen worden. Drei Tage später wurde Anna tot in ihrem Bett gefunden. Jacky berichtete, dass Anna eine Verletzung am Fuß hatte – ob das wirklich zum Tod führte, blieb zunächst ungewiss.

RTLZWEI zeigt „Hartes Deutschland“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.