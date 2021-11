Harry Potter: Reunion mit Daniel, Emma, Rupert & Co. kommt!

Fans von „Harry Potter“ aufgepasst! Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und weitere Darsteller der Reihe feiern eine Reunion. Die Stars kehren dort zurück, wo die Magie vor zwei Jahrzehnten begann.

Es ist 20 Jahre her, dass „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ins Kino kam. Die Trilogie hat Millionen Zuschauer in den Bann gezogen und erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Schon länger gab es Spekulationen über eine Reunion – und diese kommt nun tatsächlich!

Harry Potter-Stars kehren nach Hogwarts zurück

Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint werden bald wieder vereint sein. „20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts“ „Original: „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“) soll bei HBO Max zum Jahreswechsel online gehen. „Zum allerersten Mal kehrt die legendäre Besetzung an den Ort zurück, an dem der Zauber begann“, teilte die Streaming-Plattform mit. Die Zuschauer erwartet eine „bezaubernde Making-of-Geschichte mit brandneuen ausführlichen Interviews und Cast-Gesprächen“, heißt es in einem Statement. Produzent Casey Patterson erklärte, dass alle an die Originalschauplätze von Hogwarts zurückkehren werden.

Neben Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint sind bei der Reuinion weitere Darsteller dabei – darunter Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis und Evanna Lynch. „Harry Potter und der Stein der Weisen“ feiert in den USA und Großbritannien bereits am 16. NOvember sein Jubiläum. Emma Watson teilte dazu mehrere Erinnerungen bei Instagram. „Harry Potter war mein Zuhause, meine Familie, meine Welt und Hermine (ist immer noch) meine liebste fiktive Figur aller Zeiten“, schrieb sie dazu. Schon gelesen? Harry Potter: Das machen Harry, Hermine und Ron heute!