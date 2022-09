Harry Potter: Diese Szene hat bisher jeder übersehen!

Die Filme von „Harry Potter“ haben die meisten wohl schon ziemlich oft gesehen. Und eigentlich können sich viele an die Szenen erinnern. Dabei geht es in Hogwarts heißer her, als zunächst angenommen. Dort sind eigentlich Zaubersprüche an der Tagesordnung – möglicherweise hat sich dort aber hinter den Kulissen noch viel mehr abgespielt. Denn in einem „Harry Potter“-Teil gibt es eine Sex-Szene, die bisher fast jeder übersehen hat.

Oh là là, Harry Potter! Eigentlich geht es in der Reihe eher um Zauberei und Magie – manchmal kann das sogar ganz schön gruselig sein. In einem der acht Filme hat sich tatsächlich eine heimliche Sex-Szene eingeschlichen. Und diese ist bisher kaum jemanden aufgefallen! Der Potterhead „Eggabase“ hat mal genauer hingeschaut und dabei kam ein brisantes Detail ans Licht.

Heimliche Sex-Szene in Harry Potter

Wenn ihr jetzt aber denkt, dass es richtig heiß hergeht, müssen wir euch enttäuschen – es handelt sich dabei vor allem um eine Andeutung, dass dort möglicherweise noch viel mehr passiert ist. In „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ erhalten Harry, Ron und Hermine die Karte des Rumtreibers. Darauf wird das Liebesspiel angedeutet. Dort sind Fußabdrücke von zwei Figuren zu sehen, die sich in einer eindeutigen Position bewegen – und zwar in einer durchaus zweideutigen Stellung. Die Macher haben sich daraus einen Spaß gemacht. Und wen es sich dabei handelt, wurde aber bisher nicht gelüftet.

Darum blieb es bisher unbemerkt

Im Juni 2014 kam der dritte „Harry Potter“-Streifen in die Kinos – bis heute blieb die Szene fast unbemerkt. Die heimliche Sex-Szene taucht im Abspann auf – wahrscheinlich hat es deshalb einfach niemand wirklich bemerkt. Denn den Abspann schaut wohl kaum jemand. Und man muss wirklich genau hinschauen um zu checken, was auf der Karte des Rumtreibers vor sich geht. „Harry Potter“ ist also gar nicht so unschuldig, wie wir bisher geglaubt hatten. Schon gelesen? Harry Potter: Das machen Harry, Hermine und Ron heute!