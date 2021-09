Harry Potter: Das macht Richard Harris alias Albus Dumbledore heute

Es kommt kaum bekanntere Filmreihen als „Harry Potter“. Das liegt nicht nur an der spannenden und zauberhaften Story, sondern auch an den Schauspielern und ihren Rollen. So wurde die Rolle des Albus Dumbledore zum absoluten Zuschauerliebling. Er wurde von Richard Harris gespielt. Wie ging es für ihn nach den Filmen weiter?

Kannst du dich noch daran erinnern, als du die Harry Potter-Teile zum ersten Mal sahst und wie spannend es noch war, als man das Ende nicht kannte? Die Filmreihe war damals eine riesige Sache – und ist sie sogar auch heute noch. Und das, obwohl der letzte Film vor rund zehn Jahren herauskam.

Das ist Richard Harris

Der Schauspieler wurde im irländischen Limerick am 01. Oktober 1930 geboren. Doch er spielte nicht nur in Filmen mit, sondern war auch noch Sänger. Eigentlich wollte er immer Rugby-Spieler werden. Der Traum platzte allerdings, als er an Tuberkulose erkrankte. Deshalb änderten sich seine Pläne und er hatte nun den Traum, irgendwann einmal Hamlet zu spielen. Mit 28 feierte er sein Debüt als Fernsehdarsteller. Man konnte ihn damals 1958 in „The Iron Harp“ sehen. So fing für ihn alles an und wurde immer bekannter. So spielte er seit 11959 sehr viele Filme. Darunter auch bekanntere Filme wie „Tarzan – Herr des Urealds“ oder „Das Feld“.

Richard Harris starb nach ersten Film

Vielleicht ist es dir noch nie aufgefallen, aber die Rolle von „Albus Dumbledore" wurde von zwei Schauspielern gespielt. Geplant war das aber nicht. Der erste Film, also „Harry Potter und die Kammer des Schreckens", wurde noch von Richard Harris gespielt und eigentlich sollte er auch in der Rolle bleiben. Doch eine Krankheit machte einen Strich durch die Rechnung. Alle folgenden Teile von Michael Gambon übernommen, denn der irische Darsteller Richard Harris starb an Morbus Hodgkin im Jahr 2002. Genauer gesagt ist das eine Krebserkrankung des Lymphsystems.