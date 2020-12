Harry Potter: Das macht Ralph Fiennes alias Voldemort heute!

Dass die “Harry Potter”-Reihe zu den besten Filmen gehört, ist uns allen klar. Dabei war so mancher Charakter in den acht Filmen mehr oder weniger beliebt. Lord Voldemort war der größte Widersacher von Harry, Hermine und Ron. Doch trotz, dass er der Fiesling war, war dieser Charakter super interessant und mystisch. Aber was macht der Schauspieler Ralph Fiennes eigentlich heute?

Es gibt kaum, wenn nicht sogar keine bessere Filmreihe als Harry Potter. Sie hat die Jugend oder Kindheit von Millionen von Menschen geprägt und ist auch heute noch super beliebt. In diesem Artikel wollen wir etwas näher auf Ralph Fiennes eingehen, der eigentlich mit vollem Namen Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes heißt. Er hatte Lord Voldemort verkörpert. Doch das war nicht sein einziges Highlight in seiner bisher unglaublichen Karriere.

In diesen Filmen war er zu sehen

Der britische Schauspieler, welcher 1962 geboren wurde, hatte so einige große Rollen in seiner bisherigen Karriere. So spielte er nicht nur in der ,,Harry Potter”-Reihe, sondern auch in ,,Der Vorleser”, ,,Kampf der Titaten”, ,,Schindler’s Liste” oder sogar in ,,James Bond 007: Spectre” mit. Doch nicht nur als Schauspieler in Filmen war er zu sehen, sondern auch im Theater als Darsteller, als Regisseur oder sogar als Synchronsprecher. Bis heute ist der Allrounder an unzähligen Projekten beteiligt. Er dieses Jahr verlieh er in ,,Die fantastische Reise des Dr. Dolittle” der Figur “Barry” seine Stimme.

Überschwemmt von Auszeichnungen

Natürlich hat der Brite dafür auch eine Menge Nominierungen und Auszeichnungen für seine Filmrollen und Werke erhalten. So war er schon öfter für einen Golden Globe nominiert. Leider konnte er bisher noch keinen gewinnen – auch wenn er schon fünf Mal in der engeren Auswahl stand. Ralph Fiennes schaffte es aber auch für zwei Oscars nominiert zu werden. Insgesamt gewann er bisher 41 Auszeichnungen und kam auf ganze 103 Nominierungen.