Harald Glööckler: Liebes-Aus nach 35 Jahren!

Aus und vorbei! Harald Glööckler wird wohl erstmals als Single durchs Leben gehen. Der Star-Designer und sein Lebensgefährte haben sich nämlich getrennt – und das nach 35 Jahren Liebe!

Diese News kommt überraschend! Harald Glööckler und sein Lebensgefährte Dieter Schroth werden künftig getrennte Wege gehen. Denn das Paar hat sich nach 35 Jahre Liebe getrennt. Die Gründe für die Trennung sind unklar. Das Liebes-Aus wurde jedoch offiziell bestätigt.

Glööckler-Anwalt bestätigt Liebes-Aus

„Ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat. Über Details äußere ich mich nicht“, sagt Glööckler-Anwalt Christian-Oliver Moser in der Bild-Zeitung. Nähere Details sind bisher nicht bekannt. Harakd Glööckler hat sich in den sozialen Netzwerken auch zu Wort gemeldet. Bei Instagram teilte er das Zitat: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar“.

Seit 35 Jahren waren die beiden ein Paar – seit 2015 auch vor dem Gesetz. Kennengelernt hatten sich Harald Glööckler und Dieter Schroth in einer Diskothek. Wie wird eine Lebensgemeinschaft aufgelöst? „Im Fall einer Trennung ist – genau wie bei einer Ehe – auch bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ein Trennungsjahr einzuhalten. Nach Ablauf dieses Jahres kann beim Familiengericht ein Antrag auf Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft gestellt werden", sagt Claudia Thamm, Fachanwältin für Familienrecht in der Kanzlei Bezzenberger, in der Bild.