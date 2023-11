Hans Meiser: TV-Urgestein ist tot!

Hans Meiser ist tot. Das TV-Urgestein wurde 77 Jahre alt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Er prägte die Talkshows im deutschen Fernsehen wie kein anderer.

Ab dem Jahr 1992 hatte er die Talkshow „Hans Meiser“ bei RTL moderiert. Er galt als Vorreiter in dem Genre und erreichte am Nachmittag bis zu drei Millionen Zuschauer. Bei Radio Wellenrausch in Lübeck wollte er in diesem Jahr sein Radio-Comeback feiern. Der Sender bestätigte die traurige Todesnachricht bei Instagram.

Radiosender bestätigt Todesnachricht

In einer Mitteilung des Senders heißt es: „Die TV-Legende, der Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben. Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt. Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles.“

Und weiter: „Sein Können und Wirken wurde unter anderem mit den renommierten Auszeichnungen Goldene Kamera und Bambi sowie mit dem Goldenen Kabel und dem Publikumslöwen von RTL gewürdigt. Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und Angehörigen.“