Wie schlimm wird der Herbst wirklich? Dass das Gas knapp wird, ist bereits bekannt. Im kommenden Winter könnte es aber auch Probleme mit dem Strom geben. Ein Experte warnt sogar vor einem Mega-Blackout.

Aufgrund des fehlendes Gas setzen immer mehr Menschen in der kalten Jahreszeit auf elektrische Heizungen. Damit kann man über eine Steckdose eine Bude heizen. Das könnte jedoch ein teures Vergnügen werden, denn der Strompreis könnte deutlich ansteigen. Zudem könnte dann das Stromnetz überlastet sein oder sogar völlig zusammenbrechen.

Kracht das Stromnetz völlig zusammen?

Wenn das Stromnetz völlig einkracht, wäre das Handynetz weg und auch der Fernseher würde nicht mehr funktionieren. Ein Experte hat nun vor einem Mega-Blackout im Winter gewarnt. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine großflächige Blackout-Situation reinlaufen“, sagt Martin Kleimaier, der Leiter des Fachbereichs Erzeugung und Speicherung elektrischer Energie im Verband VDE, gegenüber dem Tagesspiegel.

Die Politik müsse handeln, um einen möglichen Blackout zu vermeiden. „Ich halte es für absolut sinnvoll, die drei Kernkraftwerke länger laufen zu lassen“. […] Die Nachbarländer hätten wenig Verständnis, uns in Notlagen Strom zu liefern, wenn wir unsere Kernkraftwerke mehr oder weniger mutwillig ausschalten“, fordert er. Und auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) meint in der Bild am Sonntag: „Wir müssen daran arbeiten, dass zur Gaskrise nicht eine Stromkrise kommt. Deshalb darf mit Gas nicht länger Strom produziert werden, wie das immer noch passiert.“

Das Gasproblem könnte sich also auch auf Strom widerspiegeln. Fakt ist: Es könnte diesen Herbst deutlich teurer werden und hohe Nebenkostenabrechnungen könnten auf die Vermieter zukommen. Die Ampel-Regierung ringt derzeit um eine Lösung, um die Menschen in den kommenden Monaten zu entlasten – eine Einigung gibt es bisher jedoch noch nicht. Schon gelesen? Markus Söder warnt: Droht ein Blackout in Deutschland?