Handjob: Das sind die 4 schlimmsten Fehler

Die Jungs lieben es, selber bei sich Hand anzulegen. Wir Mädels dürfen aber auch manchmal ran und ihm einen runterholen. Er wird es lieben – vorausgesetzt, du machst alles richtig. Beim Handjob gibt es nämlich einige Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest.

Beim Vorspiel eignet sich der Handjob bestens. Oder dann, wenn dein Partner einfach mal Druck ablassen will. Der eine Boy mag es eher sanft, der andere etwas schneller – dennoch solltest du beim Handjob grundsätzlich einige No-Gos in jedem Fall vermeiden. Kukksi erklärt dir, was du in keinem Fall falsch machen solltest.

Das sind die 4 häufigsten Fehler beim Handjob