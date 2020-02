Hanau: Schüsse in Shisha-Bar – mindestens 10 Tote!

Schreckliche Tat in Hanau! In der hessischen Stadt hat sich in der Nacht eine Schießerei in einer Shisha-Bar ereignet – kurz danach fielen Schüsse in einer weiteren Bar im Stadtteil Kesselstadt. Dabei wurden mindestens elf Menschen getötet.

Zunächst wurde eine Shisha-Bar am Heumarkt in der Innenstadt von Hanau angegriffen, wie der Hessische Rundfunk berichtet. Augenzeugen berichteten von acht bis neun Schüssen. In der Karlsbader Straße im Stadtteil Kesselstadt wurden bei einer weiteren Schießerei fünf Menschen getötet – das liegt rund zweieinhalb Kilometer entfernt vom ersten Tatort. Im benachbarten Kiosk „24/7“ fielen ebenfalls Schüsse. „Dass sowas hier passiert, ist unvorstellbar. Wie in einem Film, wie ein Amoklauf, überall Blut, überall lagen Menschen. Alle waren schockiert“, sagt der Sohn von dem Kioskbesitzer in einem Interview mit RTL. Eine dritte Schießerei Stadtteil Lamboy wurde nicht bestätigt.

Was steckt hinter der Tat?

Die Polizei sicherte danach die Gegend weiträumig ab. Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Es könne sich um „eine Beziehungstat oder eine wahllos begangene Tat“ handeln, sagte ein Sprecher laut der Nachrichtenagentur dpa. Mittlerweile soll der Täter festgenommen worden sein – in seiner Wohnung wurde eine weitere Leiche gefunden.

Der Oberbürgermeister von Hanau zeigte sich schockiert. „Ich bin tief betroffen. Allein der Umstand, dass acht Menschen ihr Leben verloren haben, erschüttert mich. Aber ich bitte alle Bürger, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Die Polizei muss jetzt die Chance bekommen, die Situation aufzuklären und zu ordnen – bis dahin sollten wir mit Besonnenheit abwarten, so schwer es auch fällt“, sagt Claus Kaminsky laut der Bild-Zeitung. Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt am Main und hat etwa 100.000 Einwohner.